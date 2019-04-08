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年輕時女朋友沒斷過　輪椅翁「求老妻照顧...」下場慘不忍睹

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▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

▲古翁年輕時愛玩不顧家，老了才回頭找老妻照顧，又不改壞脾氣，因此常常被老妻痛扁。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名古姓地主年輕時花心不顧家，年老生病才回家找老婆照顧，不過，古翁卻未對老妻感謝，還經常嫌棄她，讓老妻氣憤不已，開始動手教訓老公。老翁向警局申請保護令，妻子剛開始還礙於保護令對丈夫稍加忍耐，才不過幾個月，老妻又因為丈夫不斷碎碎念而理智線斷裂，再度出手教訓。老妻坦承動手，更直言因丈夫年輕時花心在外，辜負了她一輩子的青春，所以才會做出這些事。檢方依涉傷害、違反保護令罪嫌，依法起訴。

75歲的古翁年輕的時候喜愛在外走跳、流連花間，即使家有嬌妻，依然不斷向外「擴展版圖」，隨者他年紀來越大、體力越來越差，女朋友們紛紛求去，古翁只好轉向68歲老妻「求照顧」。

不過，即使因為自己因不良於行需要老妻照顧，古翁仍改不了大男人作風，經常嫌東嫌西又對老妻呼來喝去，每每都讓老妻恨得牙癢癢的。終於，老妻也在忍無可忍之下大爆發，展開「大老婆的反擊」，2018年8月、10月間，老妻因受不了丈夫不斷找麻煩，以雙手捏住古翁臉頰、連續賞他幾個巴掌、最後掐住他脖子，造成古翁臉部黑青、假牙也被打斷。

古翁向姪子求救，並到警察局申請保護令，新竹法院2018年11月也核發暫時保護令給古翁，並由警方向妻子宣讀保護令內容，不得對古翁身體有任何不法侵害或騷擾。

老妻收到暴護令內容，對丈夫才忍耐了幾個月，2019年新春過後，又再度大爆炸，以雙手捏住古翁臉頰，造成古翁臉部擦傷，古翁在姪子陪同下報警控告火爆妻違反保護令及傷害罪嫌。

老妻也向檢警坦承，古翁年輕時花心在外，辜負了她一輩子的青春，所以氣憤之下才會做出這些事。檢方依涉傷害、違反保護令罪嫌，依法起訴。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：花心,老妻,大老婆的反擊

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