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S10 5G手機3C達人動手玩：錄影即時景深讓人像更突出

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▲▼S10 5G手機是Galaxy S系列尺寸最大、鏡頭數最多的機款。（圖／翻攝自三星電子官網）

▲S10 5G手機是Galaxy S系列尺寸最大、鏡頭數最多的機款。（圖／翻攝自三星電子官網）

科技中心／綜合報導

三星電子於4/5在南韓發售5G版S10手機，等同於南韓正式進入5G手機商用化年代；雖然台灣目前仍享受不到5G網路的好處、也買不到5G手機，不過已有3C達人在今年的MWC展會中實際體驗該款手機，並指出5G版的S10除了在網路速度上有所提升外，在規格上也與普通版的S10系列手機有所差異。

根據《電腦王阿達》網站的實際體驗顯示，S10 5G版是Galaxy S系列中的機型，此款手機上搭載了6.7吋Dynamic AMOLED  Infinity-O顯示器，螢幕顯示比例為 19：9、解析度則達QHD+。

▼S10 5G手機上搭載了6.7吋Dynamic AMOLED  Infinity-O顯示器。（圖／翻攝自三星電子官網）

▲▼S10 5G手機是Galaxy S系列尺寸最大、鏡頭數最多的機款。（圖／翻攝自三星電子官網）

此款5G手機不僅是Galaxy S系列中尺寸最大的機型，也是鏡頭數最多的機款（6鏡頭），其前後鏡頭都各搭載一顆3D景深相機，後置相機採用1,200 萬畫素 F2.4（PDAF、OIS）＋1,200 萬畫素 F1.5/F2.4 雙光圈 77 度廣角鏡頭 （Dual Pixel、OIS ）+ 1,600 萬畫素 F2.2 123度超廣角光學變焦相機與 hQVGA 3D景深鏡頭，能夠做到在錄影時即時調整景深效果。

而自拍相機則為 1,000 萬畫素 F1.8 廣角 + hQVGA 3D 景深鏡頭，與後置相機一樣能夠做到在以自拍相機錄影時即時調整景深效果，讓人像更突出。

S10 5G版手機搭載高通S855 / Exnoy 9820，配備8GB RAM/256GB ROM，但是此款手機無法再插卡擴充，採用改良4X4 MIMO，最高可支援高達7CA載波聚合，下載速度最高可達到 2.0Gbps ，可支援 5G、Sub-6GHz 和 mmWave，除可高速下載影片，還能提供更流暢的雲端遊戲、4K 視訊通話與更好的 VR、AR 體驗。

▼5G手機除了可高速下載影片，還能提供更流暢的雲端遊戲。（圖／翻攝自三星電子官網）

▲▼S10 5G手機是Galaxy S系列尺寸最大、鏡頭數最多的機款。（圖／翻攝自三星電子官網）

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關鍵字：S10,5G,3C達人,電腦王阿達

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