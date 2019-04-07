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美國獨立戰爭英雄竟是女兒身？學者推斷：他自己也不知道

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▲▼美國獨立戰爭波蘭裔將軍普拉斯基（Casimir Pulaski）。（圖／翻攝自wiki）

▲美國獨立戰爭波蘭裔將軍普拉斯基。（圖／翻攝自wiki）

國際中心／綜合報導

18世紀的美國獨立戰爭波蘭裔將軍普拉斯基（Casimir Pulaski）的真實身分，竟隱藏著一個天大的秘密，就連他本人可能都從未察覺，那就是這位馳騁沙場的英雄，可能是名女性，或是同時具有兩邊性徵的雙性人。

其實科學家早在20年前就曾懷疑普拉斯基是名女性，當時亞利桑那州立大學法醫人類學家梅布斯（Charles Merbs）被找去鑑定普拉斯基遺骨時，喬治亞大學的伯恩斯（Karen Burns）博士告訴他，「待會進去後千萬不要尖叫！你仔細看過之後，我們再來討論下一步該怎麼辦吧！」原來，眼前的骨骸完全是位「女性」。

普拉斯基的遺骨一直埋藏在喬治亞州的一座紀念碑下，直到20年前拆除時才有機會讓研究人員鑑定他的骨骼。伯恩斯推斷掉包的可能性應該不大，但慎重起見還是採用了很多方法來驗證，他們先比對骨頭上的傷痕是否跟歷史中普拉斯基的傷一致，接著測試骨骼的DNA跟其侄女遺體是否匹配。

但20年前的技術並不足以找出答案，他們倆人的發現被歸類為「可能的意見」，直到近日幾位研究人員決定重新驗證，試圖從現今技術得到結果，沒想到這副骨骼確實與普拉斯基的後代相符。所有研究過程與結果都會在8日播出的紀錄片「美國隱藏的故事：大將軍其實是女性？」（America's Hidden Stories: The General Was Female?）中揭曉。

聯合國表示，全世界高達1.7％的人口天生具有雙性人特徵，梅布斯認為普拉斯基終其一生都沒發現這件事，以「男性」被養大的他不可能認為自己是女性，甚至是雙性，「尤其在那個時代，他可能只覺得身體出了點問題。」

普拉斯基於1745年出生於波蘭華沙，在青少年時期，他因為爭取波蘭獨立而被俄羅斯通緝，轉而逃往法國巴黎，在那裡他遇到了美國革命史上的重要人物富蘭克林（Benjamin Franklin），便跟著他加入獨立戰爭，據傳他還曾經救過美國首任總統華盛頓（George Washington）一命。普拉斯基在1779年傷重不治身亡，享年34歲。

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關鍵字：美國獨立戰爭,Casimir Pulaski,雙性,北美要聞

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