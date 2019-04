美國獨立戰爭英雄竟是女兒身？學者推斷：他自己也不知道

▲美國獨立戰爭波蘭裔將軍普拉斯基。(圖/翻攝自wiki)



國際中心/綜合報導

18世紀的美國獨立戰爭波蘭裔將軍普拉斯基(Casimir Pulaski)的真實身分,竟隱藏著一個天大的秘密,就連他本人可能都從未察覺,那就是這位馳騁沙場的英雄,可能是名女性,或是同時具有兩邊性徵的雙性人。

其實科學家早在20年前就曾懷疑普拉斯基是名女性,當時亞利桑那州立大學法醫人類學家梅布斯(Charles Merbs)被找去鑑定普拉斯基遺骨時,喬治亞大學的伯恩斯(Karen Burns)博士告訴他,「待會進去後千萬不要尖叫!你仔細看過之後,我們再來討論下一步該怎麼辦吧!」原來,眼前的骨骸完全是位「女性」。

普拉斯基的遺骨一直埋藏在喬治亞州的一座紀念碑下,直到20年前拆除時才有機會讓研究人員鑑定他的骨骼。伯恩斯推斷掉包的可能性應該不大,但慎重起見還是採用了很多方法來驗證,他們先比對骨頭上的傷痕是否跟歷史中普拉斯基的傷一致,接著測試骨骼的DNA跟其侄女遺體是否匹配。

