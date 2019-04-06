看VR電影不再頭暈想吐　研發團隊解密《全能元神宮改造王》幕後技術

▲Funique VR Studio8K立體VR電影《全能元神宮改造王》。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

Funique VR Studio解決過去VR影像會讓人頭暈想吐的問題，並推出第一部8K立體VR電影《全能元神宮改造王》，不僅獲頒多項全球VR大獎，更在2018年獲得「世界VR論壇」(World VR forum)的「最佳創新敘事獎」，現在研發團隊就特別來解密幕後的技術。

Funique VR Studio營運長錢逸霖表示，Funique創立於2016年，當時看準VR商機，但是卻發現市面上的VR影像模糊讓人頭暈想吐，因此整個研發團隊閉關2年，鑽研獨家技術，終於開發出可以拍出8K立體影像的VR實拍技術，還有可以拍出微觀昆蟲、恐龍的微距技術。

錢逸霖表示，過去VR影像模糊是因為每秒三十格的畫面拍攝手法，但是Funique用立體雙鏡頭，來模擬左右眼視差的自然影像，並且不再限制單一方向，而是360度零死角的拍攝，呈現出不再有縫隙和模糊視角VR影像。

▲Funique VR Studio營運長錢逸霖。（圖／記者林敬旻攝）

同時，Funique推出旗下第一部8K立體VR喜劇電影《全能元神宮改造王》，不僅獲頒多項全球VR大獎，也在2018年獲得「世界VR論壇」(World VR forum)的「最佳創新敘事獎」，今年3月更被獲選參加「西南偏南影音展會節」論壇，由導演來分享虛擬實境科技創作，可以說備受國際各界肯定。

此外，微距技術應用方面，Funique鎖定8K微距VR物種教育影像，目前已經完成的有青蛙、招潮蟹、鍬形蟲等20種影片，透過微距技術將物種立體放大40倍拍攝，並將合作學校教育，讓小朋友可以透過近距離的觀察，了解生物的多樣性。