手機一亮被盯上！西門町2流氓哥「撂人堵影廳」：給我道歉　清純妹嚇壞

▲在播預告時拿出手機關靜音，結果就被嗆聲。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／綜合報導

「我第一次遇到這種神經病。」台北一名女網友與朋友到西門町看電影，趁著電影播預告時，趕緊拿出手機關靜音，竟就遭到後方兩名30幾歲男子嗆聲，她也耐心解釋「電影還沒正式開始」，沒想到影片播完走出戲院，就看見兩流氓在電梯堵她「給我道歉，不然我撂人上來」，讓她既嚇壞又傻眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」訴苦說，那時電影才剛開始播預告，影廳內的燈還是全亮的狀態，她拿出手機才開螢幕沒幾秒，就聽見後方兩男子嗆，「可以不要玩手機嗎？會影響到我們看電影」，她也不甘示弱回，「我手機關掉了，而且燈關了嗎？電影還沒開始吧？」對方秒閉嘴。

當下氣氛一陣寂靜，她也不理會轉回去等電影開場，之後也順利看完電影，把剛剛的鳥事全拋在後面，沒想到一出影廳，就看見那兩名30幾歲男子在電梯處堵她們，整個傻眼到不行。

▲原PO才剛拿出手機要關靜音，立刻遭來「關愛」。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

那兩男子看見原PO便說，「妳剛剛玩手機，應該要和我們道歉，不道歉的話，我已經撂人在樓下等我們！」，想要討一個公道。原PO也不想浪費時間和兩男鬧事，跑一趟警局又怕麻煩，她想想後就回覆說，「好啊，跟你道歉，這樣可以了？」

那兩男並沒有拿翹，看見局勢轉贏便見好就收，他們立刻故作豪爽說，「好啊，妳道歉了是不是，我叫樓下的人離開」，用一種黑色會老大的語氣施壓，隨後得到道歉後，才願意放過原PO轉身離開。

▲兩流氓還在影廳外的電梯等她們。電梯示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

原PO氣炸說，第一次遇到這種人，電影結束還追上來，「對方整個惱羞，就是要我們道歉，不想跟對方543，就當遇到瘋子，但還是很生氣，而且一看就知道他們根本沒撂人，只是不想在那裡浪費時間，話說我手機關靜音有做錯了嗎？」

恐怖遭遇PO上網，引來網友留言說，「堵人=妨礙自由，要撂人來=恐嚇」、「玩大一點，報警換他走不掉」、「你要拿出手機說『喂110嗎？有人說他樓下撂人賭我，能來救我嗎？我好害怕』，他們一定秒閃」、「這世界就是這樣，柿子挑軟的吃」、「應該是想撩妳吧」。

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