八字六兩二重！人妻：爸阿公都在我農曆生日出殯　爺回家掉淚…頭七回來了

▲原PO說，他相信阿公頭七真的有回來，「老人家身上的味道是無法取代的」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名女網友說，從小就知道自己的命有「六兩二」重，「有老人家跟我說，因為我八字重，所以我把我雙親一個剋跑一個剋死，所以在我晚上出生的時候，早上我的爸爸剛出完殯…我爸爸、我阿公都是在我的農曆生日當天出殯！也是我這輩子最不捨的牽掛。」她也說，阿公過世頭七「感覺到您回來摸摸我的頭…竟然在房間裡聞到了以前您房間裡樟腦丸的味道！您真的回來看我了！」其他人則安慰所謂八字重之說，「聽聽就好，太在意反而苦自己。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，從小就一直被灌輸「命帶將軍劍」，一生坎坷，註定親情薄弱，但她對神鬼之說，始終抱持著寧可信其有的態度；依然記得2016年7月，一個熱到不行的凌晨，晚上怎麼睡都睡不好，上班上到一半，接到姑姑打來的電話，「妳在哪裡，我終於找到妳了，阿公快要不行了，妳趕快回來！」

請繼續往下閱讀...

「這10分鐘我的腦海一幕幕浮現著」，原PO立刻請假，約20分鐘車程只花10分鐘趕到醫院，「我寧願這次像以往一樣，過幾天又可以出院回家了，但這次真的不一樣了！」她到了醫院，看到姑姑哭腫的雙眼，「姑姑說著：『阿公已經這樣子一個多禮拜了，我今天才聯絡得上妳』。」

▼原PO表示，阿公在凌晨2時14分走了，「而姑姑也說著：您在等我回來」。（圖／示意照／CFP）

原PO當下害怕一直發抖，又礙於要接送小孩，傍晚又趕回家把小孩交給先生，晚上回醫院陪老人家，「我永遠記得最煎熬的一個晚上，我牽著阿公一動也不動的手，我無限想著，您趕快醒來好嗎？我需要您，我愛您……卻在凌晨1點多的時候，我看著冰冷的機器讓您的心跳漸漸變慢，我急著叫護士、打電話聯絡家人。我依然緊緊握著您的手，依稀感覺到您的手有微微動了一下，也許是所謂的迴光返照。」

原PO說，阿公在凌晨2時14分走了，「而姑姑也說著：您在等我回來」；她遵照阿公的意思，別回家辦喪事，怕阿婆會擔心想不開，「只是讓救護車載您到家裡說一聲：回家了！一路依然牽著您的手，捨不得放開，因為這一放就是永別了！這一句回家了，您的眼淚也掉了下來了，我也感受著您漸漸失去的溫度，這一次您真的離開我了。」

原PO表示，「我永遠記得您頭七的那一天，可能我哭累了，我不到10點就睡著了！感覺到您回來摸摸我的頭，跟我說著您只是先去找我爸而已，叫我乖一點…接著我哭醒了，偏愛薰衣草味道的我，竟然在房間裡聞到了以前你房間裡樟腦丸的味道！您真的回來看我了！」

原PO回憶，「這一程就像是從前您耐心教我走路，怕我跌倒一般陪著我，您的最後一程我也是這樣陪著您。我永遠記得這輩子我最愛的兩個男人，我爸爸、我阿公都是在我的農曆生日當天出殯！也是我這輩子最不捨的牽掛，永遠愛您。」

▼原PO發文懷念阿公，讓許多網友看了鼻酸。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

「只是3年了，偶爾想起來還是很懷念那個味道。」原PO回應網友的問題說，那樟腦丸的味道什麼也代替不了，但再也沒有夢到阿公，「當時我先生是沒有聞到的，他才會說我是心理作用。但我相信是祂回來了，老人家身上的味道是無法取代的。從小我最愛跟祂唱反調，最愛跟祂生氣，可是離開家以後，即使祂行動不方便、半身不遂，還是煮得一桌豐盛怕我餓到。」

有人則安慰說，「八字重會剋父母嗎？親情緣薄嗎？是這麼看的嗎？我八字輕也被這麼說剋父母、親情緣薄。我倒是覺得命理八字不見得準，以前很多人都說我走老運，越老運越好，哪是啊，我到現在還不是單身貧民，哪來越走越好命。聽聽就好，太在意反而苦自己。」原PO回，「是啊，只是有些事情遇到了，長輩都是拿著這些來說！我從小也被灌輸習慣了。」

也有人認為，「八字重沒這回事，我女兒也是六兩二」；原PO回「長輩有人就說著：男生六兩二比較好，女生六兩二帶沖。。。無言。」還有人表示，「別這樣想，我比妳重，沒這回事！緣起緣滅別怪自己，愛真實存在的！」一名網友則說，「將軍劍是從小不能進將爺廟，比較難帶。我也帶將軍劍，我們家的女生八字都五兩七或六兩多，父母現在70幾歲，每個月出國玩。」