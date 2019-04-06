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中法經貿關係研討會巴黎揭幕　聚焦第三方市場合作

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▲▼中國大陸國旗，五星旗，法國國旗，中法。（圖／CFP）

▲五星旗與法國國旗。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中法經貿關係研討會5日在法國巴黎揭幕，議題聚焦第三方市場合作。法國前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）指出，「在『一帶一路』框架下，法中雙方在第三方市場合作前景廣闊，法方對此極為期待，應該積極推動兩國在非洲的第三方市場合作」。

▲▼ 魏建國 。（圖／大陸商務部官網）

▲魏建國 。（圖／大陸商務部官網）

綜合陸媒報導，研討會中，中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國表示，通過和法國企業界以及智庫的交流下，雙方在多個問題上深化共識。「首先，中法應在建立新型國際關係和國際秩序上加強合作，在全球治理問題上，中法應起到引領作用。其次，中法可以在『一帶一路』框架下，在非洲、拉美和亞洲開展第三方市場合作，第三方市場合作將成為中法經貿合作新亮點。此外，中法在航空、航天、新材料、新工藝、製藥等領域，尤其是在文化和教育合作方面，還有更大的發展空間。」

▲▼法國前總理哈發林Jean-Pierre Raffarin。（圖／路透社）

▲法國前總理哈發林。（圖／路透社）

哈發林指出，在「一帶一路」框架下，法中雙方在第三方市場合作前景廣闊，法國對此極為期待。且兩國在非洲有各自的優勢和經驗，應積極推動在非洲的第三方市場合作。

根據了解，中法經貿關係研討會由中國國際經濟交流中心，以及法國展望與創新基金會共同主辦，與會學者約30人，多為智庫學者和經貿領域專家，針對中法開展第三方市場合作等問題進行討論。

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關鍵字：中法經貿關係研討會,中法,法國,第三方市場,Jean-Pierre Raffarin,魏建國

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