再轟公投資訊不足沒意義　柯文哲：說弱智真的差不多

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受專訪時，痛批反核食進口訴諸公投是「弱智」，昨受訪甚至加碼「不服來辯」，引發各界討論。柯文哲5日受訪再批公投資訊不足，強調民主政治的重點不是投票，是事先討論，「老實講，訊息不清楚你根本投票沒有意義」。他指出，同志議題是價值或人權，拿出來投票很奇怪；至於核電，台灣的能源政策是什麼、產業政策是一整套的，「說弱智真的差不多。」

柯文哲5日出席清明節追思音樂會，會後受訪時被問到核災食品進口批評弱智一事，他表示，台北要成為一個國際城市或台灣要與世界接軌，這有一個問題，「我們要用跟別人不一樣的標準的時候，我們就要思考，我們有這麼特殊嗎？」

柯文哲指出，像日本福島和災地區食品問題，如我們台灣不用美國歐盟的標準，不是說不可以，那就要很強的理由，不管瘦肉精或和災區食品，「還是那句話，如果我們要跟美國歐盟不一樣的標準，除非你有很強的理由，不然怎麼跟世界接軌？」所以後來我們在制定台北市都市發展計畫食，最後還是參考聯合國的永續發展目標，與世界接軌是很重要的概念。

至於公投已經過了半年仍出面批評？柯文哲說，當時自己忙選舉，公投是那天進去才開始看那些題目，民主政治種點不是投票，是事先討論，「如果資訊不足或資訊不清楚，那投票是沒有意義」，表示說那公投題目，如果連他進去都第一次在看題目長什麼樣子，表示事先這種宣導不是很多。

「老實講，那些公投題目都有問題。」柯文哲指出，比方說同志議題五題，同志議題世價值或人權，拿出來投票是很奇怪的事，核災就更不用講，「至於那些什麼核電，老實講你訊息不清楚你根本投票沒有意義，所以台灣的能源政策是什麼、產業政策是什麼，這是一整套的，說弱智真的差不多。」

媒體追問，是不是因為忙選舉而沒關心？柯文哲說，沒有仔細去看，但很多題目民主政治不是只有投票，還有事先的討論，「所以慢慢知道，如果要建立政策不會因為任期去改變，這種社區主義或公民參與的這種制度，要怎麼建立要思考。」

▲柯文哲出席2019祭憶台北－清明祈福法會暨追思音樂會。（圖／記者張榮恩攝）