施政百日　柯文哲：建立公民參與制度確保政策不轉彎

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2018年在藍綠夾殺中驚險連任，如今上任已滿百日，5日受訪被問到此事時，他先笑說，「對我來講市政都連續的，所以沒有什麼百日不百日，欸這名字很奇怪」；接著他表示，台灣欠缺長遠規劃，慢慢要建立一種公民參與的制度，確保所有政策不會因為任期就轉彎。

針對各縣市首長紛紛端出「百日施政成績」，柯文哲接受媒體專訪時，忍不住譏諷，「上任100天會有什麼成績，如果一個政績100天就可以做出來，那都是短期的」；柯文哲5日出席清明節追思音樂會後受訪表示，對他來講，市政都連續的，所以沒有什麼百日不百日，還開玩笑說「這名字很奇怪」。

至於稱100天看到政績很難？柯文哲說，這也是最近不管去年去歐洲或今年去美國，台灣要思考的是一種長遠規劃，因為這種民主政治，所以這的確是要改進的地方，意思就是說慢慢要建立一種公民參與制度，確保所有政策不會因為任期就轉彎，「如果沒有建立這種制度，不管換行政院長或地方首長，地方建設就轉彎，這樣台灣永遠沒有長遠規劃。」

另外，5日的音樂會位於富德公墓，柯文哲特別搭捷運、掃墓公車上山，他表示，估計今年上山掃墓的會有100萬人次，如果不用公共運輸，保證塞住；至於視察結果如何？他說，還不錯，公車班次都很密，未來對重要節日，包括內湖草莓季或竹子湖，慢慢會用特殊節日公共運輸系統，這要持之以恆，每年都固定，民眾知道就不會開車來。



▲柯文哲出席2019祭憶臺北－清明祈福法會暨追思音樂會。（圖／記者張榮恩攝）