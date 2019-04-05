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「催情水」摻白開水秒倒　她到網友家…醒來只剩內褲

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▲▼澳洲一名11歲女孩在上學途中遭擄走性侵長達5小時。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子喝下2杯混濁白開水就昏睡過去。示意圖非當事人。（圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

新北市羅姓男子在通訊軟體微信上認識1名女子，2人在台北市一間超商碰面後，他又邀對方到家裡喝酒、打牌。女子在羅男家中喝完帶去的2瓶啤酒後，喝下對方幫她裝好的「混濁白開水」卻不支睡著。女子醒來後發現自己全身赤裸，只穿一條內褲，驚覺被性侵，於是立刻報警；羅男向檢警坦承使用「催情水」，卻在審理時以「女方在上床期間還有意識」翻供，但不被採信，最後被依藥劑強制性交罪判處9年徒刑，全案可上訴。

根據《蘋果新聞網》報導，2人於2017年11月3日透過微信，相約到台北市新店一間超商碰面，之後女子應邀帶了2瓶啤酒去到羅男家喝酒、打撲克牌，沒想到喝完2瓶啤酒沒有醉，卻在喝下對方給她的2杯「混濁白開水」後陷入昏睡。

女子於隔天清醒，發現上半身一絲不掛，下身只剩一條內褲，大腿上還有瘀青，懷疑被羅男下藥性侵，便在離羅男住處後立刻報警。

羅男在檢方偵查時坦承，確實有在水中放「催情水」，甚至被檢察官問到「你是說願意承認你有犯加重強制性交罪嗎」，他也回答「我願意」，之後便被依加重強制性交罪起訴。

到了法院審理時，羅男卻翻供表示，應訊時只承認下藥，其他都沒有承認，而且和女方上床時問對方「舒服嗎」，對方還有回應，表示還有意識。不過法官認為羅男只是想卸責，最後依藥劑強制性交判處他9年徒刑，全案可上訴。

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關鍵字：催情水,藥劑強制性交罪,新北市,台北市,新店

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