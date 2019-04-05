英國無協議脫歐仍可以「免簽赴歐」！　歐洲議會通過法案

▲ 英國脫歐經歷多重轉折，民眾紛紛上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

歐洲議會4日通過立法，允許英國公民在脫歐後，短期赴歐洲申根區國家能夠免簽。新的立法將在無協議脫歐後立即生效，或者歐盟與英國達成協議後，在計劃的過渡期之後生效。不過前提是，英國也允許歐盟公民享有同樣的權利作為回報。

這項法案允許英國公民在歐盟和申根地區4個國家停留不超過3個月。不過，由於申根區國家的新安全系統，英國人前往歐盟國家仍需每3年支付7歐元（約新台幣243元）。

▼ 就算英國無協議脫歐，這項新立法依然適用。（圖／達志影像／美聯社）



這項法案在審議過程中曾引發激烈辯論，因為歐盟會員國在新法草案註腳中，將直布羅陀（Gibraltar）稱為「英國王室殖民地」（colony of the British Crown），讓實質統治此地的英國對「殖民地」這個字眼相當不滿。

直布羅陀屬於歐盟，但不屬於申根區。2016年英國舉行脫歐公投，直布羅陀絕多數居民選擇留在歐盟。據BBC報導，一位英國政府發言人表示，「直布羅陀不是一個殖民地，以這種方式描述它是完全不合適的」，「直布羅陀是英國大家族的一部分，與英國有著成熟、現代化的憲法關係。」