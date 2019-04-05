網紅串連「超級零食」比拚！解嘴饞N種吃法～看完想怒吃一波

▲人氣網紅在社群玩串連，發揮創意邊玩邊吃科學麵，引發各自支持者熱烈討論！（圖／翻攝自各粉絲團，下同）

消費中心／綜合報導



平時你都怎麼吃科學麵？最近多位人氣網紅串連發起社群發文活動，各自分享創意吃科學麵的獨家撇步，像是關韶文最愛香蔥雞汁口味，英國捲毛貓則堅持只愛胡椒鹽，而小孟Momo、凱莉都挑戰科學麵創意吃，V仔包包偷藏解饞零嘴，山東小妞則是發揮創意挑戰不同捏碎法…各出奇招宛如一場世紀大車拚，連帶喚醒許多人對這款超級零食的無限回憶，吸引多位網友跟風留言，也意外成為近期社群討論熱門話題，讓人光看討論串都覺得口水直流。

▲小孟Momo將科學麵混搭麻辣滷味及麵食，大份量超滿足。



令網友好奇的是，市面上零嘴百百種，為什麼偏偏科學麵就能歷久不衰，彷彿從來沒有一天離開過台灣人的日常，根本是零食界穿越劇男神！原來是科學麵始終保有一股母胎熱血，多年來持續洞悉市場最HOT話題，並依照消費者食用習慣發展出多種各式各樣吃法，例如：加入滷味、麻辣鍋、涮涮鍋甚至是關東煮，從零食悄悄進化為主食，也常化身大胃王拿來正餐加量的便利吃法，而且除了原味之外，其實還有隱藏版長銷口味香蔥雞汁，各有各的死忠支持者。

▲凱莉突破自我嘗試科學麵奶茶及皮蛋科學麵。



更妙的是，時代考驗青年、青年創造科學麵！網路上不斷出現一些科學麵實測，雖然顛覆傳統食用邏輯，偏偏看起來又十分美味，令許多愛嚐鮮的人躍躍欲試！像是將科學麵加布丁、加皮蛋、加剉冰，或是把科學麵捏碎裹粉炸雞排，甚至想挑戰國粹珍珠奶茶地位化身「科學麵奶茶」，沒親自試過的人光看網友分享真心會黑人問號，但試過直呼美味的人也不在少數。

▲小鳥胃V仔喜歡在小包包放科學麵mini隨身包解饞，平時也愛涮嘴的香蔥雞汁口味。

▲英國捲毛貓Nina吃科學麵絕對不能少了胡椒鹽。

除了在創意美食上發揮所長，隨著美體健身勢力正在崛起，因應現代人注重身材、適量飲食趨勢，科學麵還有已經調味好的小包裝mini版，讓人方便隨身攜帶，餓了、嘴饞就開一包，完全不用擔心貪吃過量的問題，更容易掌握體重控制。敲口愛的小包裝也成為OL們的辦公室熱門零嘴，畢竟坐一整天還獨享一大包零食，罪惡感實在太重啦！

▲山東小妞分享KUSO捏碎科學麵的方法，讓網友笑噴。

科學麵的N種強大吃法根本像是開外掛，難怪屢屢成為網友熱議的涮嘴小物，多年來總是在超商架上與電商平台點心麵零嘴類銷售排行名列前茅，不斷創造浪潮又始終保持初始的好品質，也算是一種點心麵零嘴界台灣之光，難怪養成一票鐵粉無限期支持科學麵。

（本文與科學麵合作）