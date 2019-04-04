2020「連家軍」儼然成形？　連勝文這樣說

▲國民黨中央委員連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡浩祥／台北報導

去年九合一選戰，國民黨中央委員連勝文強力輔選的議員幾乎上榜有名，即將到來的2020立委選舉，更有不少與連交好的議員轉戰，被解讀為「連家軍」儼然成形。對此，連勝文今接受電台專訪表示，沒有「連家軍」的組織，大家的往來都是情感、道義的結合，不是派系的運作。

連勝文今陪同有意角逐汐止立委的簡榮宗，一同上電台接受專訪，坦言自己始終不曉得「連家軍」的定義是什麼？若以交情定義，範圍未免太廣，更以簡的參選為例，強調自己沒有能力叫人家出來選。

他強調，許多朋友都是多年來的合作，像公益、地方事務等，這是一種情感、道義的結合，不是派系的運作，還開玩笑稱「派系還要繳會費」。

▲被外界視為「連家軍」要員、曾任連勝文特助的台北市議員徐弘庭。（圖／記者季相儒攝）

主持人問到王鴻薇、徐弘庭的參選，連勝文坦言沒有鼓勵徐，他有自己的理念，也登記、繳錢了，這種東西沒辦法勸退，要是選前有講，會跟徐先聊一聊。

至於王鴻薇的參選，連勝文則開玩笑稱，「鴻薇姐應該輪不到我來鼓勵，她在地方上的工作、支持者早就鼓勵她了」。

主持人問到，要求世代交替的聲音，是資深藍委們把責任算在頭上？連勝文毫不猶豫回答稱，「那我只能概括承受」。不過，連勝文也說，自己講的這些話，主要是喊給黨中央聽，決定不分區名單、世代落差的，其實是黨中央。