　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

推動智慧教育工作　屏東縣智慧教育發展協會成立　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼屏東縣智慧教育發展協會。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣智慧教育發展協會日前成立，由許馨勻當選第一屆理事長，盼共同推動屏東縣智慧教育工作。（圖／記者陳崑福翻攝）
 記者陳崑福／屏東報導

屏東縣智慧教育發展協會日前在縣議會208會議室召開成立大會，選出縣議員許馨勻等15位理事、5位監事，並由許馨勻當選第一屆理事長，將帶領由李香蘭、宋麗華、方一祥等議員及教育界屏東大學資科系林志隆教授、國中小校長、教師共62位會員結合產、官、學跨領域人才共同推動屏東縣智慧教育工作。

前任潘裕隆議員於2014年倡議成立「屏東縣智慧教育發展委員會」，協助學校爭取縣政府補助縮短城鄉數位落差建置智慧教室，有系統地規劃了教師增能研習；如「智慧教師精進教學工作坊」，持續協助老師們，習慣把教育理念、教學模式，能與科技深度融合在一起，建立智慧教學模組，與國內外學校進行智慧好課堂交流。

許馨勻、李香蘭、宋麗華、方一祥四位議員認為雲端科技及資訊通信科技的快速發展，電腦、電子白板、網路資訊設備已成為教學中不可或缺的工具，縣府執行教育部前瞻數位計畫投入近3億元龐大經費在今年底前將完成2500多間教室建置82吋電子白板、75吋觸控顯示器尖端教學科技設備，創造無灰、互動、創新學習環境，以及校園網路光纖綿密無線上網熱點。

藉由網路代替道路等數位科技學習輔具的優勢，進行以學生為中心智慧教育必須加速推動，因而結合縣內國中小校長，教師、企業家共同籌組屏東縣智慧教育發展協會期透過民間公益社團力量與各級政府、學術界結合，提供老師們雄厚支持體系與力量，不害怕科技 、要勇於改變，勇敢登上科技創新之船。

協會成立後立即引薦CASE--Califoria Association for STEAM Education美國加州的全球戰略夥伴璞學智慧及地區代理松益科技全力支持屏東智慧教育發展，捐贈18所種子國中小CASE STEAM課程 Science科學Technology科技Engineering工程Art藝術Mathematics數學專屬學習輔具FlipRobot翻轉機器人專屬套件，並提供免費師資培訓課程，可有效對接台灣2019課程綱要，以探究式學習法培養STEAM程序性知識。

ET快訊
當兵時外婆去世！妻產檢「照不出男女」…當晚祂入夢告知
黃鐙輝結婚10年都不知道！「萁媽真實身分」曝光：要小心了
KTV合唱完最後一首…3男女互擁：我陪你　旅館內一同輕生

關鍵字：屏東縣智慧教育發展協會,許馨勻,理事長,議員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

布袋戲偶衣大師陳有豐　讓戲偶充滿生命力

推動智慧教育工作　屏東縣智慧教育發展協會成立　

全台首場桐花祭　嘉義市圓林仔社區浪漫登場

全國最長苦楝樹隧道在六腳　邊逛市集邊賞花

布袋國中開心農場　自種天然有機蔬菜種

鹿草西瓜節邁入第12年　西瓜和西瓜汁免費吃喝

大同技術學院「一日志工」　街頭宣導長照2.0

大專校友盃慢速壘球錦標賽　32支球隊嘉市熱鬧開打　

佛光緣美術館台南館　成功女性畫展快樂談

台南市警局長帶頭再出擊　防制街頭暴力展現嚴正執法決心

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

布袋戲偶衣大師陳有豐　讓戲偶充滿生命力

推動智慧教育工作　屏東縣智慧教育發展協會成立　

全台首場桐花祭　嘉義市圓林仔社區浪漫登場

全國最長苦楝樹隧道在六腳　邊逛市集邊賞花

布袋國中開心農場　自種天然有機蔬菜種

鹿草西瓜節邁入第12年　西瓜和西瓜汁免費吃喝

大同技術學院「一日志工」　街頭宣導長照2.0

大專校友盃慢速壘球錦標賽　32支球隊嘉市熱鬧開打　

佛光緣美術館台南館　成功女性畫展快樂談

台南市警局長帶頭再出擊　防制街頭暴力展現嚴正執法決心

獨角獸波辛基斯遭控性侵　涉案竟是比賽重傷後數小時

魏應充PO文邀網友到康師傅故鄉踏青　頂新斥資60億打造成美文化園

她小學3年級代母職　幫2歲弟餵奶換尿布洗澡...耶誕許願有洋蔥

2020「韓郭配」絕非空穴來風　謝龍介：郭台銘是跨國界領袖

哈波轉隊首轟生涯第二遠　費城人前2場6轟129年隊史最多

達比修有對遊騎兵狂丟7保送　2.2局失3分生涯最短先發

汪建民X皮感染對護士脫褲　醫生衝診間「你在幹嘛」帶6人圍觀

麻疹入侵國泰城！26歲OL呈陽性反應　懷孕員工計畫集體請假

偶遇「古裝情侶」高調約會！街上0偽裝勾手放閃　網：戀愛鐵證

胖鯊魚叼著「一條腿」海灘狂奔　網友嚇傻一秒爆笑

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

南投夫妻月入3萬生5胎！年輕爸..

台南市警局長帶頭再出擊　展現執..

船員不慎落海　海巡援送醫不治　

花蓮兒童月　遊樂場區推出兒童優..

風的運動場試營運　4小時湧5萬..

血本無歸！4顆大白菜換1顆茶葉..

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

鳳山肉圓競爭強　曾倒漂白水下毒

佛光緣　成功女性畫展快樂談

斗南沒店名香腸攤　3小時賣光光

大甲媽祖4／7起駕　彰縣警局宣..

顏純左希望政府　照顧農民接地氣

徐慶煌退出國民黨屏東縣一選區立..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

更多熱門

相關新聞

警拒當保全　南市議員嗆女所長

國民黨台南市議員林美燕受託協助一家甜點店老闆處理債務，林美燕請警方派人查處，惟市警二分局警方認為，民事糾紛非涉刑案無法受理，會加強巡邏查看，未料引起林議員不滿，以民權所女所長郭若萱未親自到甜點店訪察為由，電話嗆所長要「坐穩一點」，二分局表示力挺所長執法立場。

時力議員嗆公開財產　自己資料全空

新市區道路徵收弊案　議員夫婦交保

議員涉詐領助理費　夫妻2人羈押禁見

每票1千樁腳代買　前桃園市議員被起訴

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

她私處流水8個月！醫傻眼：來不及了

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

17年前憲憲家族伸援手！懷秋619字謝恩

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

賓士停門口90分鐘！她打110報案秒傻眼

她掉手機　同班機夫婦侵占還裝傻

警追毒犯撞殘25歲女騎士！檢不起訴

北部今晚14度連下6天　清明連假前2天全台有雨

前女友給新歡鑰匙　他PO文公審反被嗆

不選2020？韓國瑜：4年讓大家看見我履行對高雄諾言

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面