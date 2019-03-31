推動智慧教育工作　屏東縣智慧教育發展協會成立　

▲屏東縣智慧教育發展協會日前成立，由許馨勻當選第一屆理事長，盼共同推動屏東縣智慧教育工作。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣智慧教育發展協會日前在縣議會208會議室召開成立大會，選出縣議員許馨勻等15位理事、5位監事，並由許馨勻當選第一屆理事長，將帶領由李香蘭、宋麗華、方一祥等議員及教育界屏東大學資科系林志隆教授、國中小校長、教師共62位會員結合產、官、學跨領域人才共同推動屏東縣智慧教育工作。



前任潘裕隆議員於2014年倡議成立「屏東縣智慧教育發展委員會」，協助學校爭取縣政府補助縮短城鄉數位落差建置智慧教室，有系統地規劃了教師增能研習；如「智慧教師精進教學工作坊」，持續協助老師們，習慣把教育理念、教學模式，能與科技深度融合在一起，建立智慧教學模組，與國內外學校進行智慧好課堂交流。



許馨勻、李香蘭、宋麗華、方一祥四位議員認為雲端科技及資訊通信科技的快速發展，電腦、電子白板、網路資訊設備已成為教學中不可或缺的工具，縣府執行教育部前瞻數位計畫投入近3億元龐大經費在今年底前將完成2500多間教室建置82吋電子白板、75吋觸控顯示器尖端教學科技設備，創造無灰、互動、創新學習環境，以及校園網路光纖綿密無線上網熱點。

藉由網路代替道路等數位科技學習輔具的優勢，進行以學生為中心智慧教育必須加速推動，因而結合縣內國中小校長，教師、企業家共同籌組屏東縣智慧教育發展協會期透過民間公益社團力量與各級政府、學術界結合，提供老師們雄厚支持體系與力量，不害怕科技 、要勇於改變，勇敢登上科技創新之船。



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