「健康食物吃太少」比抽菸還恐怖　每年害死全球1100萬人

國際中心/綜合報導

提高人類死亡風險的因素有很多,不過最新研究指出,「糟糕的飲食習慣」所造成的危害遠高於抽菸,而且重點不在於吃太多垃圾食物,而是「吃太少健康食物」。專家表示,全球約有1100萬人因為飲食習慣不健康而死亡,佔了總死亡人數的1/5,且這項研究時間長達27年,數據蒐集橫跨全球,因此研究結果非常具有參考性。

這項刊登在世界上最悠久及最受重視的醫學期刊《刺胳針》(the Lancet)的研究中,明確指出過去的研究專注在「不健康食物」的攝取量對身體所造成的影響,但同樣重要的是,「健康食物」的攝取量也高度影響了人體的健康。華盛頓大學「健康指標與評估研究所」教授艾富辛(Ashkan Afshin)認為,「在許多國家,不良飲食比吸煙和高血壓導致的死亡人數更多。」

研究團隊共分析了15種飲食風險因素與死亡關係,將攝取大量紅肉、加工食品、含糖飲料、反式脂肪等行為與攝取大量蔬果、穀類、纖維質等食物做比較,結果顯示,不論是在為開發或是已開發國家,2017年全球與飲食相關的全部死亡人數中,有一半以上僅歸因於3個因素,「吃太多的鹽、沒有足夠的穀物、沒有適量的水果」。

對於亞洲國家來說,最大的風險即是飲食中的「鈉含量」,由於亞洲國家在烹調時,習慣使用醬油、醋等調味料來提味,可能會間接造成鈉含量攝取過多。

紐西蘭奧塔哥大學(University of Otago)研究員雷諾茲(Andrew Reynolds)指出,這項研究追踪195個國家350多種疾病,結果可信度非常高,有助於改變食品的行銷策略,且政府的健康政策也應跟著調整。

