每年約4000人罹胃癌　「保胃3招」讓你遠離它！

▲胃不舒服。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

根據衛生福利部106年的死因統計，胃癌位居國人十大癌症死因第7位，每年約有4000人罹患胃癌，年齡位於40至60歲，其中男性發生率又比女性多兩倍。胃癌個案中約9成曾感染幽門螺旋桿菌，如果未改善，它有可能成為你罹癌的遠因。國民健康署提醒民眾，遠離胃癌可以從「健康飲食」、「規律運動」、「及時檢查」3招做起。

治療幽門螺旋桿菌固然重要，但要遠離胃癌必須從生活做起，國民健康署署長王英偉提供保胃3招式，呼籲所有民眾一起來保「胃」大作戰，少吃醃製及煙燻食品，並且多吃蔬果、戒菸節酒、避免共用餐具，每週運動3次、每次30分鐘、每分鐘心跳至少130下，如果有腸胃不適症狀應盡早就醫，有胃癌家族病史的人，應該定期檢查。

▲幽門螺桿菌。（圖／翻攝百度）

此外，臺灣大學醫療團隊研究估計，原住民感染幽門螺旋桿菌機率約6成，比一般民眾多了2成。據原住民族人口及健康統計年報資料顯示，「胃癌居原住民族十大癌症死因第3位，對原住民的威脅更甚」。為了縮減原鄉健康不平等，國民健康署107年在佔全國原住民3成的花東地區辦理「胃癌防治試辦計畫」，而考量花東地區幅員廣大、醫療資源相對缺乏，更避免民眾舟車勞頓，利用碳13尿素呼氣檢查方法，在衛生站一次就能檢查完成。

符合檢查條件的台東縣鹿野鄉黃小姐表示，「此次胃癌檢查活動覺得滿新奇的，號召全家一起去檢查，檢查結果竟都為陽性，在認真服藥下，全家人都除菌成功！也了解幽門螺旋桿菌的感染通常是口沫傳染，餐具現在也改用公筷母匙，多吃蔬果，定期做身體健康檢查，也非常感謝政府對於原住民的照顧。」

▼幽門螺桿菌。（圖／翻攝維基百科）