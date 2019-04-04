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2019「全球火力」排名出爐！台灣軍力進步了　一個項目排世界第7

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▲▼AH-64E阿帕契攻擊直升機。（圖／記者季相儒攝）

▲2019全球軍力排名公布，台灣上升2個名次，擠下越南和波蘭。（圖／記者季相儒攝）

記者王致凱／編譯

「全球火力」（Global Firepower）網站公布2019年度全球軍力排行，前3名與去年相同，仍分別由美國、俄羅斯和中國大陸拿下，而台灣今年則擠下越南和波蘭，在全球137個軍事力量中排行第22名，比去年進步2個名次。

全球火力自2006年起便依照55項不同指標評比全球軍力排名，報告中的考核標準包含陸海空軍裝備戰力、可動員人口、資源儲備量以及國防預算等指標，並由此計算出各國軍事力量指數。今年全球137支軍事力量中，第4至第10名依序分別為印度、法國、日本、南韓、英國、土耳其和德國。

台灣在今年的榜單上排名第22名，現役軍人21萬5000人，預備役人數約167萬5000人，擁有286架戰機、286架攻擊機、91架攻擊直升機、1855輛坦克、2050輛裝甲戰鬥車輛、482門自走砲、24艘巡防艦、4艘驅逐艦、1艘護衛艦和4艘潛艇。

▼美國最新一代福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）。（圖／達志影像／美聯社）

全球排名第1的美國，現役軍人約有128萬1900人，擁有2362架戰鬥機、2831架攻擊機、攻擊直升機971架、坦克6287輛、24艘航母、68艘驅逐艦、15艘護衛艦和68艘潛艇，幾乎各項指標都傲視全球。

排名第2的俄羅斯現役兵力約101萬人，擁有869架戰機、1459架攻擊機和514架攻擊直升機，坦克數量則多達21932輛，遠遠超過其他國家。但在海上力量方面弱於美國或中國大陸，僅有1艘航母、13艘驅逐艦、13艘巡防艦、82艘護衛艦和56艘潛艇。

▼解放軍殲-11B戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼殲-11B雙機編隊超低空穿越山谷。（圖／翻攝自中國軍網）

解放軍在全球排名第3，現役兵力218萬300人，但受益於人口紅利，每年增加適役人口多達1900多萬人，總共可動員人力估計多達7528萬。解放軍空軍擁有戰鬥機1222架、攻擊機1564架，在這兩個項目都擠下俄羅斯，排名世界第2，但攻擊直升機數量僅281架，遠少於美俄兩國。

另外，解放軍擁有13050輛坦克、4萬輛裝甲戰鬥車輛、4000門自走砲、1艘航空母艦、52艘巡防艦、33艘驅逐艦、42艘護衛艦和76艘潛艇。

代表飛彈打擊力量的飛彈發射車方面，美國擁有1056輛，全球排名第6、俄羅斯3860輛，全球第2、解放軍2050輛，全球第3。台灣則擁有115輛，全球排名第30；擁有最多飛彈發射車的國家為北韓，數目多達5000輛。

▼北韓閱兵式中，通過校閱台的飛彈發射車。（圖／路透社）

北韓閱兵式，紀念105周年金日成冥誕。（圖／路透社）

台灣今年的軍力水準雖然擠下越南和波蘭，躍升2個名次，但仍未能回到2017年的全球第19名水準，軍力也遜於東亞近鄰如日本（第6）、南韓（第7）、印尼（第15）和北韓（第18）。值得一提的是，台灣在攻擊直升機項目排名世界第7位，贏過德國、義大利、法國、英國和以色列。

▼國軍AH-64E阿帕契攻擊直升機。（圖／記者李毓康攝）

▲▼漢光34號演習,AH-64E阿帕契攻擊直升機。（圖／記者李毓康攝）

在全球137支軍事力量中，地處喜馬拉雅山麓的不丹依舊敬陪末座，現役人口僅7000人，沒有任何戰鬥機、攻擊機或坦克，但擁有有2架軍用直升機和10輛裝甲車。不丹為內陸國，沒有海軍編制。根據該報告標準，內陸國家不會因為缺乏海軍而扣分；此外，核武也不會直接納入評量，但擁核國家能獲得額外加分。

▲美國研發最新銳F-35戰機。（圖／路透社）

▲▼ 坑隊友？　美國派12架F35力挺日韓卻「無法發射武器」。（圖／路透社）

▼2019全球軍力排名，台灣上升2個名次。（圖／翻攝globalfirepower.com）

▲▼2019全球軍力排名。（圖／翻攝globalfirepower.com）

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關鍵字：2019全球軍力排名,全球火力

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