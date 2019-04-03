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社會 社會焦點 保障人權

獨／「媽，我想你了」高雄女監首次辦母子懇親　落實獄政革新

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記者洪正達／高雄報導

高雄女子監獄3日舉辦受刑人懇親會，14位受刑人與許久不見的小孩見面，獄方指出，受刑人的小孩大部分都在寄養家庭，過去只能在固定面會時間的時候與母親見面，這次也是獄政史上的第一次。

▲▼ 高雄女監舉辦親子懇親 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄女子監獄首次辦理親子懇親，許多正在寄養家庭的小孩藉這個機會與生母見面。（圖／記者洪正達攝）

正在服刑的小惠（化名），因毒品案件被判處18年徒刑，因表現不錯刑期減半，約服滿9年便可出獄，較特別的是，她的孩子是唐氏兒，也是這次懇親活動參與的孩子們中最年長的（24歲），小惠說，雖然餘下的刑期還有6年，但出獄後的第一件事就是「不顧一切陪孩子成長到老」。

▲▼ 高雄女監舉辦親子懇親 。（圖／記者洪正達攝）

▲小惠表現良好，再過6年便可出獄，她的心願是「照顧孩子到老」（圖／記者洪正達攝）

獄方透露，高雄女子監獄1300名受刑人中，有8成以上都與毒品案件有關，刑期較長的大部分都涉及毒品製造、販運，連這次的懇親會的14名受刑人中，僅一位罪刑與毒品無關。

不過，令獄方較為頭痛的反而是親子問題，因現行獄政法雖開放女受刑人可入監服刑可帶著小孩，但3歲前必須離開，但是小孩的記憶反而非常鮮明，記得母親曾是受刑人的身份到底好不好，未來都需要好好的商討現行法規是否有修正的必要。

其實，監獄內部並沒有像外界刻板印象中的黑暗，除去鐵窗後，根本與一般的學校無異，除了舍房外，還有烘焙、烹飪、裁縫等技藝班，受刑人可藉此賺取生活費。

另一方面，關於受刑人管理部分，獄方也說，刑期較長，甚至無期徒刑的受刑人素行較為良好，大多不會與獄友起衝突，脾氣較「衝」的受刑人大多數刑期較短，與男監比起來，獄方表示「女監較為平和、易於管理」。

▲▼ 高雄女監舉辦親子懇親 。（圖／記者洪正達攝）

▲冷冽的鐵窗仍有陽光透進，這也是大部分受刑人心情的寫照。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：高雄女子監獄,懇親,母子相見,婦幼節

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