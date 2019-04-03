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利變型保單過熱　保險局警告壽險遵守3原則

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會近期盯上各家的高利率利變型保單，經過保險局跟多家壽險「道德勸說」後，多家壽險在4月降低宣告利率。保險局也對業者提出警告，使用的廣告、文宣及行銷話術不可單獨以宣告利率或保單報酬率等條件與其他金融商品作比較，也不可以宣告利率調升作為銷售訴求。

近年利變型保單成為保險市場上主流商品之一，目前市場上常見的商品類型包括:利率變動型人壽保險、利率變動型年金保險、萬能保險。但壽險業者紛紛拉高宣告利率，希望吸引資金，引起保險局關注。

保險局提醒保戶，利變保單本質仍是保險，保險公司會收取提供保險保障的保險成本及附加費用，「且宣告利率並非保證利率，購買時不能僅以宣告利率高低作為唯一考量。」仍應詳細檢視商品保險範圍是否符合自身需求，且購買前應多比較參考相關公開資訊後，挑選保險公司投保。

保險局也指出，利變型保單雖具有宣告利率機制，但因為是長期契約，若保戶欲提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法拿回所繳保險費的全部金額。

另外，部分利變型保單是外幣計價，保險費及保險金等款項給付的幣別均為外幣，購買時應特別注意匯率風險。

保險局也警示業者，銷售利變型保單時，所使用的廣告、文宣及行銷話術，不可單獨以宣告利率或保單報酬率等條件與其他金融商品作比較，也不得以宣告利率調升作為銷售訴求，更不能僅以投資目的來銷售，這會扭曲保險保障的本質，避免保戶誤解而致糾紛。

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關鍵字：利變型保單,宣告利率,壽險,保險局

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