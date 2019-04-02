越野賽車衝出跑道　攝影師閃不及「肋骨斷10根、腎臟血腫」

▲愛好拍攝機車極限運動的潘男，站在賽道旁捕抓畫面，遭到選手張姓騎士失控衝出車道撞上，導致右肩胛、肋骨斷裂骨折10根、腎臟挫傷血腫血栓塞送醫急救。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市頭前溪畔有一座北台灣著名的越野機車賽場，新竹越野機車協會2017年在該場地舉辦一場越野賽，一名愛好拍攝極限運動的攝影師遭到衝出車道的騎士撞傷，嚴重內傷送醫。由於雙方無法和解，因此攝影師控告騎士及主辦者。騎士獲不起訴，但主辦者因犯業務過失致傷害罪遭判刑5個月，緩刑2年，期間捐公庫8萬元。

愛好拍攝機車極限運動的潘姓攝友，站在賽道旁捕抓畫面，遭到選手張姓騎士失控衝出車道撞上潘男，導致右肩胛、肋骨斷裂骨折10根、腎臟挫傷血腫血栓塞送醫急救。潘男要求和解金200多萬元，但雙方認知落差過高，無法達成和解，潘男因而對騎士與主辦單位提起告訴。

越野賽的主辦人是新竹市越野機車委員會鄭姓主委，他熱愛越野機車運動，經常在頭前溪辦比賽，使新竹市頭前溪越野賽車場聞名全台。鄭主委向參賽者酌收每人1000到1200元不等費用，做為比賽經費。

法官認為，鄭姓主委應注意比賽區及觀眾區間的安全維護，避免車手衝出賽道，撞傷觀眾，但主辦者未注意，做好防護設施。但受傷提告的潘男，明知比賽具有一定危險性，現場無安全措施予以區隔，也不得擅自接近賽道，亦有過失。法官審酌鄭男自白犯行，且深表悔悟，依業務過失傷害罪判刑5個月，緩刑2年，期間捐公庫8萬元。

據了解，新竹頭前溪越野賽車場因揚土嚴重，目前新竹市政府已向該協會通知收回進行開發，也讓這些愛好越野賽車的騎士擔憂不已，未來新竹將沒有場地可以練習，也讓愛好者憂心。

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