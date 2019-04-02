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三創推影音祭活動　週末加碼TikTok達人音樂秀

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

三創推影音祭活動　週末加碼TikTok達人音樂秀（圖／三創提供）

記者樓菀玲／台北報導

三創生活園區即將於今日起至4月25日（四）推出以「未來分貝-影音祭」為主軸的檔期活動，除原本三創5樓Bose、B&O Play、JBL、Harman-Kardon、B&W等各國精品音響共同響應外，Sony、My sound、耀德視聽、1More等更將從4月2日（二）開始於1樓十二立方設立POP-UP Store，另有鴻鵠軒精釀啤酒與水水市集音樂文創商品，更有TikTok達人們到現場分享TikTok世界以及神曲串燒合唱。

三創推影音祭活動　週末加碼TikTok達人音樂秀（圖／三創提供）

三創推影音祭活動　週末加碼TikTok達人音樂秀（圖／三創提供）

此次「未來分貝-影音祭」檔期獨家邀請知名虛擬歌手「初音未來」品牌代理商FANFANS粉粉帶來持續21天（4月2日至4月22日）的快閃店「HATSUNE MIKU POP UP STORE」，讓歌迷搶先於5月的巡迴演唱會前可以搶先購買以往只有在日本才能搶購到的限量商品，日本知名玩具製造商「Good Smile Company」旗下的限定款黏土人，還將開設日本北海道空運來台的雪未來商品專區。

三創推影音祭活動　週末加碼TikTok達人音樂秀（圖／三創提供）

三創推影音祭活動　週末加碼TikTok達人音樂秀（圖／三創提供）

三創推影音祭活動　週末加碼TikTok達人音樂秀（圖／三創提供）

此外，現場並將架設大型螢幕及初音未來演唱會場景，並於4月6日及13日舉辦「Magical Mirai 2018演唱會鑑賞」活動，讓歌迷重新感受現場演唱的魅力!活動期間凡於1F 十二立方當日累計消費滿3,500元，就有機會獲得限量的初音未來授權商品（限量300份）。

周末限定音樂廳-初音未來演唱會影音

活動時間：4月6日（六）15:00、4月13日（六） 15:00
活動地點：1F 十二立方

TikTok 達人音樂廳

活動時間：4月7日 (日) 15:00-16:30
活動地點：1F 十二立方

活動流程表：
* 15:00 盧巧宜
* 15:20 吳世康
* 15:40 岑霏Fei Fei
* 16:00 葉廷宇
* 16:20 TikTok 神曲串燒合唱

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關鍵字：三創,TikTok

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