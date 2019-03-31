烏克蘭總統大選「2候選人被爆買票」　喜劇演員也參政人氣最高

▲波洛申科與支持者合照。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

烏克蘭31日展開總統大選第一輪投票，選民可以支持現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）、前總理尤莉雅‧泰莫森科（Yulia Tymoshenko）以及喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）等人。不過，內務部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）卻直指，波洛申科與泰莫森科涉嫌買票，替這場選舉繼續帶來不確定因素。

烏克蘭內務部目前針對上百件的買票檢舉案展開調查，6成檢舉把苗頭對準波洛申科，4成則抨擊泰莫森科用利益換取選票；然而上述2邊都否認買票。根據民調，澤倫斯基最受到歡迎，不過礙於候選人難以在第一輪投票獲得超過50％的票數，他很可能會在下個月的第二輪投票中贏得總統職位。

▲澤倫斯基靠著表演魅力贏得選民的心。（圖／路透社）



41歲的澤倫斯基是烏克蘭最後歡迎的演員之一，他在節目「人民公僕」（Servant of the People）中飾演學校老師，其中他抨擊腐敗政客的橋段大受好評。事實上，他過去沒有任何從政經驗，民調卻領先波洛申科，他懂得利用社群媒體宣傳，吸引許多年輕選民。

依據一項民調顯示，27％選民支持澤倫斯基，17％選民支持波洛申科，泰莫森科則夾在中間。基輔國際研究所的高級民調專家帕尼奧託（Volodymyr Paniotto）說，人們對於政治家的信任感已大幅下降，只要當選人不要從體制出來，大家選誰都好。

波洛申科打敗澤倫斯基的機會依舊很高，他的立場偏向抵抗俄羅斯，並加強對烏克蘭的民族認同，他被視為俄羅斯最不喜歡的候選人，這對許多選民來說是加分條件。