賈靜雯罵人超真實　知名作家：看《與惡》只覺得毛骨悚然

▲《我們與惡的距離》于卉喬嗆賈靜雯。（圖／公視提供）

文／黃大米

如果我二十幾歲看「我們與惡的距離」，會覺得很熱血，新聞工作好棒､太刺激了，這真是好酷的工作喔！我一定要去新聞部，燃燒生命熱情小宇宙。

現在，我看這部片子，看到劇中賈靜雯罵人的方式(真實新聞部差不多這樣)，以及忙碌到對不起孩子的情況，只覺得毛骨悚然。

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這世界上沒有一份工作，偉大到需要貢獻全部人生，荒唐的是，當妳走入一個產業，你就會注入這個產業的價值與思維，融入的超快，上班上到糊塗，原本想保留的生活品質，逐漸失控，我們是為了生活而工作，卻被工作吞噬到生活中只有工作，這樣好嗎？這樣對嗎？

台灣的職場很過勞，我一直很欣賞瑞典不加班的文化，他們認為加班代表效率不彰，大家都下午四點或五點就下班，因此生活不像台灣這樣方便，有一堆二十四小時的商店，但這樣的不方便，卻讓大家有生活品質，真的做到「己所不欲，勿施於人。」

不論你現在幾歲，每個夢想都值得被肯定跟被珍惜，每個曾經讓你眼冒愛心的理想職業，都值得去追求。等你踏入後，也許你會慢慢知道，很多遠觀時，無法知道的真相，這時候也不用太沮喪，修正就好，沒有人要你從一而終，知道自己不喜歡什麼，也是很珍貴的。

不同年紀，在乎的東西不同，年輕時在乎自我實現跟圓夢，中年在乎身體健康跟財富，老年只想要健康與平安，每個階段的想法都會不同，當你想法改變時，就順隨自己的心意，不要認為無法堅持到底是挫敗，將不喜歡的事情進行到底，才是傻了。

天下沒有白走的資歷，每個走過路過的學分，都可能在其他領域開出新的花朵，都是養分。

當你改變夢想時，不要否定自己，那是你已經來到新階段的證明，你將成為新的自己，一個更懂得自己想要什麼，跟堅定不要什麼的自己，這樣不是挺好的嗎？



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《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

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●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net