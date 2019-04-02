陳明通「禽獸說」惹議　葉毓蘭：人民求個溫飽有錯嗎？

▲陳明通。（圖／記者魏有德攝）



政治中心／綜合報導

陸委會主委陳明通1日受訪表示，「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」引起討論跟撻伐。對此，前警大教授葉毓蘭批評，民進黨政府沒能力拚經濟，人民求個溫飽有錯嗎？

葉毓蘭質疑，「這個政府是怎麼回事啊？」為了卡韓、反韓，盡講些傷害腦細胞的話，把所有人都罵進去了，「連我因為你們的暴政，讓我必須為可能在耄耋之年的溫飽，現在仍需要四下找尋工作機會」，希望補足被砍的退休金的缺口，居然也被陳明通一起罵進去了？

葉毓蘭批評，「人民求個溫飽有錯嗎？要這樣被你口無遮攔的侮辱？」坑殺退休軍公教，還要栽贓說是因為這群米蟲把台灣吃窮了，結果一年退休金省下的4到5百億元；不僅如此，由於溯及既往，現職人員在未雨綢繆預期心理下，也開始節約不敢消費，更別提警察被逼得不敢退休，想要從警的年輕人夢碎，你們還好意思說？

葉毓蘭說，「愧對民眾託付，沒能力拚經濟，讓討厭民進黨成為全國最大黨的諸位大官們，才是禽獸吧？！」你們一群只吃法國餐、喝紅酒、尸位素餐、掏空台灣的官員，哪裡知道求溫飽是什麼意思？

葉毓蘭直言，現在陳明通連人民求溫飽的基本需求，都要罵我們禽獸不如，恐怕就是打臉蔡英文經濟二十年來最好的自白！甚至撂下重話，如果包青天還在，這種人就直接鍘了！

針對「禽獸說」引起爭議，陳明通2日上午開記者會道歉，「我對拚經濟的同胞有任何不禮貌的意思，我是想要在捍衛主權的同時把經濟拚起來」，「我沒有針對韓市長，大家也知道我一開始對韓市長，不管是出門前還是回來後我都給予肯定，你們可以去聽一下錄音帶，我對拚經濟這件事情是很肯定的」，但「拚經濟的過程中要捍衛主權」，「這樣拚經濟才能落實，引起一些人的感覺不舒服，真的很抱歉」。

▲陸委會主委陳明通道歉。（圖／翻攝陸委會臉書）