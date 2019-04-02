大陸自製「單殼潛艦」試航　艦體更小更隱蔽

▲大陸自製單殼潛艦下水試航。（圖／翻攝自新浪軍事）



大陸中心／綜合報導

大陸網路上近日出現疑似自製的單殼潛艦試驗艇進行海上試航的圖片，這象徵著大陸在艦潛建造技術上又克服了一道關卡，讓潛艦艦體更小更隱蔽。

有大陸軍事迷在《新浪軍事》分析，過去大陸自製的潛艦，都使採用雙殼艦體，雙殼艦體的優點是儲備浮力大，生存能力強，缺點就是安裝同樣設備，潛艇尺寸、排水量更大因此阻力更大、潛艦在聲吶面前暴露面積更大，更容易被發現。

分析內容還指出，中國近海水深較淺，也不太適合大型潛艦活動，在這種情況下，常規潛艦轉向單殼艦體已經是大勢所趨，海外資料說江南造船廠單殼潛艦試驗艇大約在2017年就下水了，說明國產單殼常規潛艦已經完成了前期理論研究、小比例水池模型，進入大比例試驗艇階段，此前中國相關單位開始在國際防務展展出國產單殼潛艦，外界普遍認為中國潛艦工業已經掌握單殼潛艦技術。

分析內容稱，中國近海形勢也比較複雜，還是需要保留一支精幹頂用的常規潛艦力量，用於近海作戰，另外大陸自製潛艦出口市場更需要中小型潛艦，這樣國產新一代常規潛艦尺寸和噸位就不能太大，另外一方面，新一代常規潛艇又需安裝大型浮筏減振基座、AIP系統、大孔徑聲吶陣，為了安裝這些設備，又要保證一定的艦體空間，在這種情況下，大陸自製常規潛艦採用單殼艦體結構也不難理解了。

▲大陸自製單殼潛艦下水試航。（圖／翻攝自新浪軍事）



大陸過去推出039G和039A型潛艦，但是在潛艦艦隊總體質量和單艦性能上，實力仍明顯落後於日韓。「浩漢防務」指出，綜觀目前全球潛艦強國設計的新一代常規潛艇可以發現，斯特林發動機、鋰離子電池、單殼體設計顯然已成為先進常規潛艇的標配。因此中國第四代潛艇必須做的最大改變，就是放棄過去已使用50年之久的雙殼體設計。

隨著各國反潛力量的迅速發展，傳統的雙殼體設計已經不能通過提供更多的浮力保證潛艇在現代反潛體系下的生存性，同時雙殼體設計無法避免的大量噪音，也導致潛艇噪音水準成倍增高。因此許多曾使用雙殼體設計的國家紛紛在新一代AIP潛艇上轉型單殼體設計。

資料顯示，單殼體艦因為少了一層外殼體，也沒有了雙殼體艦複雜的舷側空間結構，所以結構相對簡單。兩者相比，在耐壓艙室容積相同的前提下，單殼體艦的濕表面積最少，而濕表面積越大潛艦在水下與水接觸的面積越多，摩擦阻力也就越高，造成水下快速性差。對於潛艦來說，水下最高航速指標有重要意義，因此單殼體艦擁有最小浸濕表面積，水下快速性也最佳。