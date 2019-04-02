嗆正宮「我們一天愛愛兩次」　小三生子：我是翁家媳婦！做好衝鋒陷陣準備

▲翁男到大陸包二奶、生下私生子，還把母子倆接來台灣。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

社會中心／綜合報導

台北市一名陳姓人妻指控，在新竹科學園區上班的翁姓丈夫派駐大陸深圳，和孫姓小三有染還生下私生子；翁還要二哥偷偷跟孫假結婚，讓對方母子能來台依親。陳雖三次選擇原諒偷吃的丈夫，但對方卻跑去和小三同住，還反逼她離婚，她還遭小三嗆「我們一天做愛2次」、「妳對他早就沒感覺了」，氣得對兩人求償百萬。法官認定翁和孫有通姦事實，判兩人得賠償50萬元。

《蘋果日報》報導，陳女和丈夫1997年步入禮堂，丈夫2006年派駐深圳；她2008年接到自稱丈夫「密友」的孫女來電，後來一問丈夫才發現對方包二奶。丈夫向正宮保證會結束這段婚外情，但他和小三的私生子則在2009年出生。

後來翁男被調回台灣，他卻要二哥和孫女假結婚，藉此讓小三能帶私生子來台灣依親，還偷偷在樹林買房安頓母子倆。他選擇暗中維持這段婚外情，2015年又被正宮發現，他再度認錯，掛保證會和小三斷了來往。

▼小三還跑到正宮住處嗆聲。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

後來小三竟直接找上正宮的住處，使得雙方簽下協議，翁男把樹林房子給私生子，並每個月給小三4萬元扶養費，且他能定期去看小孩。沒想到後來翁又跑去和小三住，還要陳女離婚，氣得對方提告求償。

新北地院法官檢視相關證物，發現孫女在微信（WeChat）嗆陳女，「我們一天做愛2次」、「妳對他早就沒感覺了」；他也對翁男深情告白，「我是翁家的媳婦」、「我已經做好為這個家衝鋒陷陣的準備」。

法官認為，翁男開庭的相關文件都寄到孫女的住處，且都由兩人親簽，因此認定的確有同居和通姦事實，判得賠償陳女50萬元。全案可上訴。