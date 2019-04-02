挪威運輸船拖中國製船塢　美軍伯克級驅逐艦「躺著被撞毀」

▲挪威運輸船正在靠近伯克級驅逐艦。（圖／翻攝美國海軍學會新聞網）



國際中心／綜合報導

根據美國海軍學會新聞網報導，一艘還在密西西比州的英格爾斯造船廠，建造中的亞里•伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）「德爾波特•布萊克」號（USS Delbert D. Black）排水量9300噸，在船廠意外遭到拖著中國製的浮動船塢的排水量6萬噸挪威運輸船撞毀。

根據亨廷頓英格爾斯工業公司發佈的聲明，舷號DDG-119的「德爾波特•布萊克」號，一艘駁船給該艦輸送電力時，排水量約6萬噸的挪威「鷹」號（Hawk）重型半潛運輸船運載一座中國製浮動船塢進入船廠，竟然意外撞到駁船與「德爾波特•布萊克」號。

「德爾波特•布萊克」號艦體遭到破壞並輕微漏水，艦上官兵事故中只受到輕傷，沒有重大傷害的報告。據船廠發言人向美媒透露，目前他們正在對軍艦受損情況進行評估並予以修復。美軍海上系統司令部發言人稱，目前「德爾波特•布萊克」號狀態穩定，事故未對人員和艦體造成「重大傷害」。

美媒指出，「德爾波特•布萊克」於2017年9月下水，原本預計在今年投入使用，這次意外可能導致該艦具有正式服役的時間被延遲。