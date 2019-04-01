台中「ANL艾而歐語」突傳停業　受害議員成立受災群組求償

▲▼台中艾而外語驚傳停業，受害家長成立群組集體求償。（圖／台中市議員陳清龍提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市知名外語補習班「ANL艾而歐語」驚傳3月29日無預警停業，有的學生繳了學費，一堂都還沒上，有的教職員也痛斥3月薪水沒領到就「被失業」，受害家長透過群組組成「艾而受災戶」，籌組自救會集體求償，人數高達99人，台中警方至今受理10人報案，台中市政府表示，若負責人遲不出面，將予以撤銷立案。

台中市無黨籍市議員陳清龍也是受害者，他說，台中有教歐洲語文的很少，艾而德語口碑和招生情形一直不錯，他兒子有去上過，覺得很好，就讀高三的女兒，考完學測後也學德語，所以就去報名。

陳清龍說，他女兒上的是一對一課程，一堂900元，上90堂，如果選擇一次繳清，可優待9000元，豈料，才上了20多堂，補習班卻倒閉了，他自我解嘲的說，一堂原本是900元，如今只能轉念，一堂其實是3、4千元。

他還說，補習班規定很嚴格，老師和學生之間不能私下連絡，但女兒上的是一對一，為便於課程變更連繫，才有相互留LINE，一、兩周前，他女兒原本是在公益校上班，卻被通知合併到一中校，當時他覺得怪怪的，但沒有往惡意的停業方向想，如今惡夢成真，他也只能笑笑的說，就當作錢丟了吧，因為他知道，這種故意避不見面、刻意躲起來的人，很難找到人求償。

受害家長彼此之間相互加LINE串連，互通訊息，人數高達99人，取名叫艾而受災戶，有家長留言說「歡迎來到派對」、「受災戶派對，沒想到我也有遇到這種事的一天」、「我現在人在派出所了」。

台中警方表示，累計已有10人報案，損失學費約35萬元，將全力追緝林姓負責人到案說明。

據了解，「ANL艾而歐語」開業近20年，目前在台中有兩間分校，還有一間分校在台北公館，教授英語、西班牙語、德語、法語與義大利語，吸引不少人報名。

教育局表示，艾而歐語在2017年登記，但僅登記一中校，公益校並未立案，卻違法招生，若調查屬實，依法最高開罰25萬元。



教育局主秘王淑懿說，3月29日下午就陸續接獲民眾投訴，指稱ANL艾而歐語補習班無預警停業，該局立即派員前往一中校察看，發現大門深鎖不得其門而入，負責人和辦公室都沒人接電話，今天下午請同事再去一次，一樣是沒人在，她說，她會發文要求負責人出面說明，如果負責人拒不出面，根據法令可以撤銷立案。

據了解，ANL艾而歐語發出公告表示，「即日起，學校必須暫停營業二至三個月」，並解釋進行「財務與內部組織重整」，如果有機會將在三個月內恢復營運，學校會堅持維持誠信原則，處理每一個人的損失，最後文中提到，學校走過近二十年的風風雨雨，在非常不捨與痛心下告知這個決定。