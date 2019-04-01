「台鐵全新APP」4/9上線！5大神功能曝光　搶嘸車票系統幫你訂

▲台鐵局第四代票務系統APP「台鐵e訂通2019」上線。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

台鐵全新APP將上線！為增加便利性，整合網頁及APP，「台鐵e訂通2019」將於4月9日同步第四代票務系統（個人票部分）上線，5大功能也在今（1）日曝光，包含可手機取票乘車、多人分票、加強會員權益等，當以後會員訂不到票，系統可以連續幫忙媒合空位3天，相當方便。

台鐵局第四代票務系統自2月23日開放團體票訂票後，即獲得民眾正面評價，預計4月9日起開放預訂4月23日之個人票，4月23日新系統全面取代舊系統。

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為讓旅客先行了解第四代票務系統並進行體驗，台鐵局分別於三月份上旬辦理線上壓力測試活動，下半個月辦理五大車站體驗活動，線上壓力測試連線數共6,616筆，回饋意見154份，車站體驗達8,398人次，回饋意見198份，其中回饋意見有9成以上民眾給予新票務系統正面肯定與鼓勵，相關意見本局彙整後，將請開發團隊做為後續優化的依據。

▲全新APP新增及強化5大功能。（圖／記者曹悅華攝）

而台鐵局旅客訂票APP「台鐵e訂通2019」配合個人票開放預訂亦同步於4月9日上線，推出無紙化電子票劵及多人分票等多項人本性質服務，對目前至超商／郵局取票之民眾，可免去手續費開銷；對習慣至車站取票者，亦省去交通往返時間成本，達成智慧、便民、綠色低碳及永續服務之目標。

▲訂票加購便當直接送到座位，還可以指定不同便當。（圖／記者曹悅華攝）

台鐵局資訊中心主任彭坤炎補充，目前舊友台鐵APP下載人數40萬人，會員有29萬，新版APP推出後必須重新下載新版，才能享有轉乘資訊查詢，指定車次訂票、訂票加購便當、手機取票乘車、個人會員服務等5大功能。

▲台鐵局說明新功能應用。（圖／記者曹悅華攝）

彭坤炎補充，新的APP更加重視會員的權益，針對點數集點折抵車票部分，為考量分段票訂購，新APP從對號列車每100公里累積1點，變成50元累積1點，1點可以折抵1元，車票與週邊商品都適用，對於旅客權益更加有保障，未來當會員訂不到票，系統還可以連續幫忙媒合空位3天；行動訂票也可以一人訂分配給多人；每個座位也能指定不同便當。

台鐵局將於4月7日中午12時於App Store及Google Play上架新版APP供民眾下載安裝；4月9日起，預定4月23日以後車票，請利用台鐵最新官版可靠、安全的「台鐵e訂通2019」。