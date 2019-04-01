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平均0.8月換一個年號！武則天在位16年換18個　還首創四字年號

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正港的范冰冰「武則天妝」。（圖／翻攝自武媚娘傳奇官方微博）

▲武則天與丈夫唐高宗熱愛換年號，兩人一共使用過32個年號。圖為范冰冰飾演的武則天。（圖／翻攝自武媚娘傳奇官方微博）

實習記者陳妙津／綜合報導

日本新年號「令和」公布，也讓世人對於年號更替充滿好奇，歷史上使用最多年號的人當屬武則天與唐高宗李治，夫妻兩人共使用了32個年號，堪稱「心情一好就改元」。不過也有中國皇帝對改元興致缺缺，如唐高祖李淵的「武德」、唐太宗李世民的「貞觀」都是兩人在位期間唯一使用的年號，直到明代朱元璋下令規範帝王終生不改元，才讓這類頻繁換年號的事幾乎消失。

年號由西漢時的漢武帝而始，用於紀年與標誌正統，第一個年號為「建元」，但這並非是他唯一使用的年號，在武帝在位54年間，共用過11個年號，相當於5年一換，並愛使用「元」字，在7個年號中都有用過。

潘迎紫飾演的《一代女皇武則天》被喻為經典。(圖／《一代女皇武則天》劇照)

▲潘迎紫飾演的《一代女皇武則天》。(圖／《一代女皇武則天》劇照)

雖然在明代以前的皇帝們都可以隨意改年號，不過改元最多的當屬武則天和唐高宗夫婦。唐高宗李治在位35年，便用了14個年號，而他67歲即位的妻子武則天更是中國史上改元最多的帝王，在位16年間竟用了18個年號，平均0.8個月換一次，除此之外還首創四字年號，先後用過「天冊萬歲」、「萬歲登封」、「萬歲通天」等。

如此任意改元的狀態直到明代開國帝王朱元璋登基後被打破，他建年號「洪武」，並令後世子孫終其一生只能使用一個年號，因此明清兩代帝王大多只有一個年號，後人大多可以年號代稱，如稱康熙帝、嘉慶帝等，唯一例外便是在位期間親征瓦剌卻被生俘的明英宗，原先登基時使用正統為年號，被放歸後復位後，立新年號「天順」。

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關鍵字：年號,日本,武則天

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