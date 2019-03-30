小三兒寫作業！男師「字太小」狂蓋8次…媽崩潰　網幫批：在玩印章嗎

▲才14個填空格，就被蓋了8個「字太小」章。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「讓我抱怨一下我兒子導師」，一位媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，直呼「兒子三年級的導師好像有點太過嚴苛」，說開學以來，孩子作業本上常被蓋滿「字太小」的印章，讓有點潔癖的她無法忍受課本被蓋得亂七八糟。看到照片後，其他網友也覺得是老師在吹毛求疵「到底是要多大」、「明明大小就剛剛好」。

這位媽媽說，她看到老師蓋章後，有問兒子為什麼不把字寫大一點、怎麼每次都會被蓋章，「老師要你字寫大，你就寫大一點呀！」小孩則是委屈回應「有啊～我有改了還是被畫X」，而且其實他也不想把字寫很大，因為小學一二年級時，之前的導師都要求他字寫小一點，「這個老師就要我們寫很大，可是我不喜歡字寫太大啊！」

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▲另一頁13格填空，被蓋了6個印章。（圖／翻攝自爆怨公社）

聽到兒子的說法後，原PO相當無奈地問「到底……現在是什麼情形……叫他填好填滿格子？然後之後碰到其他老師又說字太大？」她透露，兒子剛上三年級、第一次拿作業回家時，她看到就嚇一跳，後來幾乎天天被蓋「字太小」印章，小孩還因為這樣被她唸了好幾次。

後來慢慢地好像有到達導師標準，但沒想到寒假開學以來，不知道為什麼又再度被「蓋好蓋滿」，讓原PO在文末忍不住標註「#媽媽很受不了本子畫好亂」、「#其實我也覺得字沒有很小啊」、「#問兒子為什麼不再擦掉重改」、「#他說不想改了這樣寫大了啊！」她也在留言處透露批改的是男老師，「不會很老啊！純粹要求寫字超嚴格」。

▲這……看起來真的好亂啊 > <（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，明明小男生的字寫得比印刷體還大，字體也工整未寫錯，但一旁卻被蓋了8個「字太小」的章。許多網友就質疑，是不是老師問題比較大，「比老師蓋的章字大呀」、「老師有蓋章強迫症」、「老師這樣，會讓人家有找碴的感覺耶」、「印章蓋成這樣，到底是在看課文，還是在看那字太小字太小字太小」、「是要寫多大？大字報嗎？」

也有人猜測，「這位老師要求的是筆畫的位置，要照課本畫的一樣」、「我大概知道老師意思，其實這個格子就是一個結構，字要達到結構標準也能比較準確排序」、「現在的老師還願意要求格子裡國字的比例大小要拿捏要偷笑了，字的筆順比例，小時基礎不要求，等長大就改不回來了」。

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▼怎麼連聯絡簿都要蓋啦！而且還有「字太擠」的印章。（圖／翻攝自爆怨公社）