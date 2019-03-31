民進黨立委初選未登記　蕭美琴曾坦言「累了」

▲蕭美琴。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委初選登記上周五截止，而民進黨中央策略小組也將針對非艱選區但無人登記區域進行徵詢及評估。現任花蓮立委的蕭美琴則未進行登記，使花蓮成為徵召區，黨中央幹部則表示，將會繼續努力與蕭美琴溝通。

2012年，總統蔡英文代表民進黨角逐總統大選落敗，但也召集了當時的新科不分區立委認領艱困選區深耕基層，蕭美琴選擇了花蓮，開始在花蓮的深耕之旅。

蹲點六年與在地人連結，在花蓮步步紮根的蕭美琴，此次民進黨立委初選卻未進行登記。民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊表示，蕭美琴曾對他說「累了」。他說，去年主張婚姻平權的蕭美琴，遭到花蓮2000多人提議罷免，雖然後來罷免案不成立，但蕭美琴仍感受到不小的壓力。

陳景豊表示，蕭美琴確定未登記初選，與此同時也收到許多支持者希望蕭美琴還是可以出來選的訊息。依照黨內時程，四月初應該會徵詢地方可能參與的人選，再挑選最適合的對象徵召。陳景豊說，對蕭美琴的徵召也必須是她有很大意願的情況下，才會再出來參選。

去年曾代表民進黨參選花蓮縣長，也可能是此次徵召人選之一的劉曉玫則說，她已向黨中央選對會明確表達，沒有意願參與花蓮縣立委選舉。她強調，蕭美琴才是2020立委選戰的不二人選，現在是黨的非常時期，需要曾經有勝選經驗的戰將。

劉曉玫也希望黨中央能徵召蕭美琴，一是徵召與登記參選的意義不同，二是蕭美琴任職期間做得很好，希望她能繼續肩負這個重責大任。