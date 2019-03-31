城市科大2正妹技「糕」一籌　翻糖蛋糕秀春天嬌美氣息奪金

▲台北城市科技大學烘焙學程楊詠帆（左）、彭心柔（右）打敗240組人馬拿下金牌。（圖／台北城市科技大學提供）

記者許展溢／台北報導

新北市政府勞工局主辦「技糕一籌新北稱霸 2019新北市技能競賽」成績揭曉，台北城市科技大學烘焙學程楊詠帆、彭心柔2人打敗全國超過240組的「糕」手們，各拿下「動態現場奶油蛋糕裝飾」金牌，作品栩栩如生，展現技高一籌令評審點頭稱讚。

主辦單位規畫今年賽制為動態、靜態組，包含翻糖藝術、拉糖工藝、糖花藝術、奶油蛋糕裝飾等項，開放全國高中、大專院校和社會人士共同角逐，全國共有用240組選手一決勝負爭取榮耀。

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▲楊詠帆以作品「花現新北」獲「動態現場奶油蛋糕裝飾」金牌。（圖／台北城市科技大學提供）

以「花現新北」勇奪「動態現場奶油蛋糕裝飾」金牌的楊詠帆，必須在1小時內完成包括翻糖娃娃與所有奶油蛋糕裝飾，在與時間賽跑壓力下不急不徐裝點完成，以植物與花為主題，藤蔓及樹枝纏繞出美麗的線條，用櫻花與山茶花裝飾，顯示春天的嬌美氣息，花形仙氣十足且栩栩如生，特別著重花與植物整體的對稱，展現技高一籌令評審點頭稱讚。

今年才大一的彭心柔去年也參加此項比賽拿到銀牌，這次則以「與你同在」獲動態鮮奶油蛋糕的金牌肯定，作品以聖誕節為主題，蛋糕有翠綠紅色橙黃，各色繽紛充滿童話世界的想像力。

▲楊詠帆必須在1小時內完成包括翻糖娃娃與所有奶油蛋糕裝飾。（圖／台北城市科技大學提供）

城市科大烘焙學程主任李國溢表示，台灣的烘焙技藝不斷進步，也在國際舞台展現實力，透過比賽可以相互學習且彼此交流更上一層樓，鼓勵學生多多參與國內外競賽，既可以從中紮根功夫底子也能把自己的技藝做展現，透過比賽發揮潛能且增益自信心，並期許厚植未來就業力。