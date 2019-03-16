民族國小百年校慶　旋轉木馬海盜船樂園風登場

▲▼民族國小街頭街舞快閃宣導百年校慶當天活動。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

民族國小慶祝百周年校慶15日上午9點舉行踩街活動，由校長查顯良、家長會長顏伯奇及舞蹈表演，宣傳百年校慶訊息邀約校友及民眾，在3月30日上午參加百週年校慶大會。校友會校慶當天另提供長達50公尺的超大氣墊樂園，也有旋轉木馬、小型海盜船，讓校慶當天充滿歡笑聲。

查顯良說，百周年校慶的日期接近兒童節，活動規劃以孩子為主軸，從校拍攝校慶倒數影片、籃球鬥牛邀請賽、校長講校史故事、百年校慶踩街、學生才藝發表會、校慶運動會、百周年校慶慶祝大會活動;校慶當天，將由校友會提供長達50公尺的超大氣墊樂園給孩子們免費使用，也有旋轉木馬、小型海盜船、英語益智遊戲，讓孩子享受「歡樂百年校慶」的氛圍。



顏伯奇說，百年校慶，家長會特別以民族國小吉祥物—思果兒(松鼠)設計了百年校慶紀念T恤贈送給全校學生作為百年校慶紀念，也是最棒的兒童節禮物！



黃俊森說：百周年校慶機會凝聚校友向心，首度成立民族國小校友會，支援民族國小教學及活動，並投入百年校慶籌備工作，要讓民族國小跨越百周年，繼續進步提升！

民族國小創立於1919年4月1日，原校名為「嘉義市第二公學校」；1932年改制為「東門公學校」；1941年改稱為「東門國民學校」；1946年遷移校址到原「旭小學」校址（民族國小現址），並改名為「嘉義市新南區民族國民學校」；1950年，嘉義市改制縣轄市，校名改為「嘉義縣嘉義市民族國民學校」。直至1982年，嘉義市升格為省轄市，奉令改稱「嘉義市民族國民小學」迄今。學校內還有一棵市府列管的珍貴老樹—百年鳳凰木，從日治時期屹立至今，成為老校懷舊的最佳記憶。