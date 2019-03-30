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台東縣立青少年弦樂團　首場快閃音樂饗宴

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▲台東縣立弦樂團首場快閃活動。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣立青少年弦樂團首場快閃活動。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

為提供團團員更多演出及展現自信，台東縣立青少年弦樂團30日下午2點在台東豐年機場1樓大廳，舉行快閃音樂饗宴，讓美妙樂音首次飄揚在機場，這也是樂團成立以來第1次快閃活動，走出戶外以樂音饗宴廣大的民眾，團員們非常有自信的演出，也獲得候機的鄉鄉親及遊客留下美好印象。

台東縣立青少年弦樂團由台東縣長饒慶鈴擔任團長，團員為9歲至18歲具有弦樂演奏專長的學子，樂團特聘臺東大學音樂學系教授郭美女為藝術總監、張嘉仁教授擔任指揮；團員透過甄選考試錄取，固定每星期六下午於新生國中進行團練，透過指揮及各聲部老師嚴謹專業的訓練，團員在琴藝技巧及音樂表現方面持續進步。

樂團曾於文化處演藝廳、桂田國際劇院辦理音樂會，獲得前來觀賞民眾佳評如潮。饒慶鈴表示：「樂團成立迄今滿1周年，為提供弦樂團團員多元展能的機會，並推廣音樂欣賞活動，縣政府與台東豐年機場及臺東火車站，於上半年共同規劃辦理4場次的快閃演出活動，讓民眾及遊客能就近欣賞演出。」

這次次快閃音樂演出曲目，皆為大家耳熟能詳的臺灣民謠及輕快活潑的知名卡通主題曲，吸引不少愛好音樂的好朋友及候機遊客們一起聆賞，教育處期盼透過美好的樂音讓機場及火車站增添溫馨藝文氛圍，也期許臺東的孩子透過音樂藝術帶來的美好，進而展現自信與光彩！

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關鍵字：弦樂團

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