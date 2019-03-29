　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2人違法赴陸任職遭罰10萬元　內政部：國人應提高警覺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼內政部次長陳宗彥。（圖／記者賴于榛攝）

▲內政部次長陳宗彥。（圖／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

台籍凌友詩日前因擔任大陸全國政協委員，遭內政部開罰新台幣50萬元。內政部29日又因國人李佩珍、符坤龍赴陸擔任社區主任助理，裁處新臺幣10萬元罰鍰。內政部次長陳宗彥呼籲，國人對大陸人士可能違法的要求應提高警覺，避免觸法。

李佩珍自2014年起擔任廈門市海滄區海滄街道青礁村院前社區主任助理，符坤龍自2017年起擔任廈門市海滄區未來海岸社區主任助理，二人多次就從事社區主任助理工作接受媒體訪問，違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第33條第2項規定，「不得擔任經大陸委員會公告禁止之中國大陸黨政軍機關（構）、團體之職務」，內政部今依該法第90條第3款規定，裁處新臺幣10萬元罰鍰。

內政部表示，依陸委會認定，社區居民委員會為陸方各級人民政府所屬基層組織，社區主任助理類似我國的村里幹事，屬陸委會公告禁止任職之黨政軍機關（構）的職務，國人擔任大陸社區主任助理，違法事證明確。

陳宗彥強調，內政部目前正就其他個案進行調查，擔任社區主任助理的國人既知已違反兩岸條例，應主動離任，並呼籲，大陸人士與臺灣交流，應在合法的前提之下，國人對大陸人士可能違法的要求更應提高警覺，避免觸法，以確保國家安全與全民的利益。

ET快訊
高速公路圍觀車禍　卡車沒開燈「撞飛人群18死」！瓜國哀悼3天
這樣也違規！國道4項「隱藏版罰單」1次噴3千　網驚：長知識省
春風是常客！斷腿父「牽4兒賣蔥油餅」生意差　妻忍淚：怕孩子沒

關鍵字：內政部,陳宗彥

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／賴清德哽咽：我寧願輸掉初選　也絕不傷害蔡英文總統

2人違法赴陸任職遭罰10萬元　內政部：國人應提高警覺

比照國軍權益　替代役至軍醫院可免費就診

與黃國昌直球對決　「罷昌大將」孫繼正29日宣布參選立委

新北門牌之亂驚見「迷你版」網怨：怎麼不一樣？　原來是要貼在這裡…

高雄搶人才祭「幸福移居津貼」　每個月1萬元最多領12個月

政治人物財產申報　王金平存款縮水近四百萬、姚文智欠民進黨五百萬

快訊／千字公開信挺蔡英文 陳建仁2020不搭檔：階段性任務告一段落

內閣存款公開　鄭麗君最有錢！存款逾1.6億

陳水扁臉書開直播又趴趴走　 謝龍介要告台中監獄典獄長

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

快訊／賴清德哽咽：我寧願輸掉初選　也絕不傷害蔡英文總統

2人違法赴陸任職遭罰10萬元　內政部：國人應提高警覺

比照國軍權益　替代役至軍醫院可免費就診

與黃國昌直球對決　「罷昌大將」孫繼正29日宣布參選立委

新北門牌之亂驚見「迷你版」網怨：怎麼不一樣？　原來是要貼在這裡…

高雄搶人才祭「幸福移居津貼」　每個月1萬元最多領12個月

政治人物財產申報　王金平存款縮水近四百萬、姚文智欠民進黨五百萬

快訊／千字公開信挺蔡英文 陳建仁2020不搭檔：階段性任務告一段落

內閣存款公開　鄭麗君最有錢！存款逾1.6億

陳水扁臉書開直播又趴趴走　 謝龍介要告台中監獄典獄長

陳漢典壓力大「開車淚崩」　Lulu曝出道辛酸罰站8小時

快訊／北車旅客疑似「亮刀揮舞」　遭站務人員壓制在地

詹皇坦言沒有季後賽打的日子很艱困　仍對自己有信心

殺人片／資收男為了「她」拿鐵片刺穿賣菜郎胸口　再把凶器拿去賣錢

快訊／賴清德哽咽：我寧願輸掉初選　也絕不傷害蔡英文總統

增量42%花生醬！肯德基「花生熔岩雞腿堡」網激推：好吃

維密天使就靠這招！跳繩省錢又有效　10分鐘相當於慢跑30分鐘

長榮航空去年營收達1799億創新高　今年力拚雙位數成長

短命婚4天就玩完！　尼可拉斯凱吉閃離小21歲日籍女友

長輩圈瘋傳55歲領勞保年金好　2位達人算給你看

政治熱門新聞

撒碎國旗與韓粉衝突　郭潤庭背景..

全面封殺！韓粉硬槓台大學生

沒看過這麼囂張的議長　他擋韓國..

拚經濟被控賣台　韓國瑜：召妓可..

仙氣學妹控勞動部前次長月薪給2..

韓國瑜要隨扈舉　嗆王浩宇去監督..

2020大的在後頭？他：郭台銘..

2男證實是警察　他們抱韓國瑜大..

謝龍介：國民黨只靠韓國瑜絕對輸

議員要韓做報告　議長許崑源不准

陳水扁祝福韓國瑜　如願參選20..

「不宣布台獨」　賴清德：經濟發..

潛艦國造X型尾舵曝光　首艘原型..

蔡英文財產曝光　存款5406萬

更多熱門

相關新聞

內政部修法：替代役至軍醫院就診免費

為周延替代役男權益，內政部表示，未來替代役男至國軍醫院就診時，部分負擔、掛號費及健保給付等費用，皆可全額減免，與國軍官兵享有同樣的醫療權益，也提高燒傷復健治療的手術費、衛材費等相關補助，最高可達80萬元。

青年入房市的第一桶金　徐國勇：先「以租代買」存足

評／毒品零容忍　反毒全方位

國台辦：民進黨裁罰凌友詩「暴露台獨本質」

民權所長郭若萱嚴正執法　陳宗彥力挺

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

圍觀車禍　卡車撞人群18死

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

《玩很大》驚見18禁畫面！

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面