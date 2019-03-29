2人違法赴陸任職遭罰10萬元　內政部：國人應提高警覺

▲內政部次長陳宗彥。（圖／記者賴于榛攝）



政治中心／綜合報導

台籍凌友詩日前因擔任大陸全國政協委員，遭內政部開罰新台幣50萬元。內政部29日又因國人李佩珍、符坤龍赴陸擔任社區主任助理，裁處新臺幣10萬元罰鍰。內政部次長陳宗彥呼籲，國人對大陸人士可能違法的要求應提高警覺，避免觸法。

李佩珍自2014年起擔任廈門市海滄區海滄街道青礁村院前社區主任助理，符坤龍自2017年起擔任廈門市海滄區未來海岸社區主任助理，二人多次就從事社區主任助理工作接受媒體訪問，違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第33條第2項規定，「不得擔任經大陸委員會公告禁止之中國大陸黨政軍機關（構）、團體之職務」，內政部今依該法第90條第3款規定，裁處新臺幣10萬元罰鍰。

內政部表示，依陸委會認定，社區居民委員會為陸方各級人民政府所屬基層組織，社區主任助理類似我國的村里幹事，屬陸委會公告禁止任職之黨政軍機關（構）的職務，國人擔任大陸社區主任助理，違法事證明確。

陳宗彥強調，內政部目前正就其他個案進行調查，擔任社區主任助理的國人既知已違反兩岸條例，應主動離任，並呼籲，大陸人士與臺灣交流，應在合法的前提之下，國人對大陸人士可能違法的要求更應提高警覺，避免觸法，以確保國家安全與全民的利益。