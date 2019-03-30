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不爽川普挺以色列！土耳其總統：要把聖索菲亞博物館改成清真寺

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聖索菲亞大教堂（圖／取自維基百科）

▲聖索菲亞大教堂（圖／取自維基百科）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）日前表示，「基於民意」有意圖把伊斯坦堡著名古蹟、曾經是東正教大教堂與伊斯蘭教清真寺的聖索菲亞博物館改為清真寺，作為回應美國總統川普承認以色列擁有戈蘭高地主權。

綜合外媒報導，埃爾多安在選舉造勢活動宣布，「地方選舉後，會把它（聖索菲亞大教堂）從博物館改為清真寺。既然川普宣布耶路撒冷是以色列的首都、戈蘭高地（Golan Heights）屬於以色列領土，那做為伊斯蘭合作組織（OIC）輪值主席的土耳其，當然會做出回覆。」

語不驚人死不休的埃爾多安在稍晚接受電視台專訪時，再度表示會改變聖索菲亞的用途，「土耳其人會把它當作清真寺，而不是博物館。」他還開砲，「政府在1935年把聖索菲亞大教堂改成博物館就是非常大的錯誤！」

▲▼ 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

美國在25日正式承認以色列對戈蘭高地的主權，便意味著世界最強大的軍事力量是力挺以色列，支持以國在1967年與1981年從敘利亞手中併吞戈蘭高地的行為，更推翻了國際50年來不予承認的共識。川普這個舉動無疑惹怒許多伊斯蘭國家，包括敘利亞、黎巴嫩與土耳其都輪番痛批，「川普根本視 國際法為無物」。

埃爾多安此舉也被外界質疑是否藉由操作民族議題，來為選戰增加熱度，畢竟他曾在2013年信誓旦旦的說，自己絕不會考慮更換聖索菲亞建築用途，沒想到才經過6年卻改口，稱是因為土耳其民眾「有需求」，才要把博物館改成清真寺。資深記者恰克爾（Rusen Cakir）就認為，「埃爾多安手上能打的牌實在不多，所以想到什麼就說什麼，打出聖索菲亞這張牌，可能已是孤注一擲了吧。」

事實上，以巨大圓頂聞名的聖索菲亞1400年來見證了人類爭戰、宗教鬥爭、帝國興衰的歷史，如今再度成為人們關注的焦點，一向對任何信仰的公眾開放，每年吸引了數百萬遊客造訪，不過一旦轉型為清真寺，「聖索菲亞」恐將不再對非穆斯林開放。

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關鍵字：Recep Tayyip Erdogan,聖索菲亞大教堂,清真寺,土耳其

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