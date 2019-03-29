窒礙北昌10年建設　花蓮公教會館將挹注3.3億修繕

▲吉安鄉長游淑貞（前排中）邀集吉安鄉民意代表、北昌村長、社區發展協會等前往花蓮公教會館檢視現況，並針對今後發展方向凝聚共識。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

佔地面積約4951平方公尺的花蓮公教會館（原國統飯店）位於花蓮縣北昌村建昌路上，長年處於閒置狀態，經教育部與地方達成共識下，期許未來公教會館能轉型結合地區文化、青創園地、社區研習空間、圖書館、長照及運動休閒等作為發展，朝向多目標使用，地方期盼教育部能加緊腳步為地方發展邁向一大步。

吉安鄉長游淑貞28日偕同行政院東部聯合服務中心教育組長鄺東南、吉安鄉民代表黃登科、劉靜文、姜景文、蘇文將、北昌村長劉文賢、社區發展協會理事長洪春桃等人前往花蓮公教會館檢視現況，並針對北昌村發展方向凝聚共識。

游淑貞表示，國統飯店於2010年停用後，2011年由教育部取回列管，目前尚未進入活化階段，教育部暫時委託國立花蓮高農代為維護管理，長期未開發的國統飯店擱置於北昌村造成社區發展的阻礙成因。

北昌村長劉文賢指出，曾經有一位長者誤闖入荒廢的建物裡差點往生，經過地毯式搜索老人家才得以獲救，期盼公教會館能透過公所向中央溝通盡快活化整修完成，與對面北昌活動中心相互連結，不論是OT委外經營，還是整修後供民眾、社團認養使用，部分規劃為停車場等多元規劃，都是地方樂見的結果。

▲▼國統飯店於2010年停用後，2011年由教育部取回列管，目前尚未進入活化階段，長期閒置阻礙北昌村的發展。

游淑貞說，北昌村是全鄉人口數最多的村，因公教會館長期閒置荒廢造成治安死角，作為負責任的政府願意好好商議與溝通，傾聽地方民意訴求，希望教育部及東服中心給予更多協力，一起為社區建構發展。

「不能再拖下去了」，行政院東部聯合服務中心教育組長鄺東南承諾，全力將地方需求反應給中央，協助為鄉親解決問題，同時也會督促教育部加緊腳步，早日完成活化避免閒置。

鄺東南指出，由於建物使用年限尚未超過50年，且經教育部委託專業評估建築結構無危險安全之虞，故沒有辦法進行拆除，僅能以現況進行修繕，讓廠商有意願進駐，由於修繕經費高達3.3億，教育部將爭取國發會花東基金挹注部分資金，讓基本設施活化後，提高廠商進駐意願。

超過八千多人的北昌村擁有許多退休及銀髮長輩居住於北昌村，游淑貞有感於過去的二、三十年間，地方政府對於北昌村的建構與推展較為微小，她指出，上任後積極向花蓮縣政府爭取510萬元經費預算，進行北昌活動中心環境改善工程，期待教育部將活動中心對面的公教會館活化後，彼此相互連結，提供社區民眾更加寬敞、舒適的活動空間。