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廈門市台港澳辦掛牌成立　對台「應通盡通」仍是首要工作

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▲廈門市台港澳辦掛牌成立　對台「應通盡通」仍是首要工作。（圖／翻攝廈門台辦,廈門日報）

▲廈門市台港澳辦掛牌成立。（圖／廈門市台港澳辦）

記者蔡紹堅／廈門報導

福建省台辦去年11月整合為「福建省台港澳辦」後，廈門市台辦29日也整合成「廈門市台港澳辦」。福建為大陸對台的前沿，廈門更是小三通發展最密切的一站，雖然整合成台港澳辦，但預料對台的「應通盡通」仍是未來首要工作重點。

「中共廈門市委台港澳工作辦公室」「廈門市人民政府台港澳事務辦公室」3月29日掛牌成立，廈門市委副書記陳秋雄，副市長韓景義都出席了掛牌儀式。

廈門台港澳辦掛牌成立後，台灣事務辦公室的職責，將與廈門外事僑務辦公室承擔的港澳事務職責整合，組織、指導、管理、協調廈門對台港澳的工作。

同時，廈門台港澳辦也表示，全面貫徹習近平關於對台工作的重要論述，包括，探索海峽兩岸融合發展新路，推動實現廈門與台灣應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞，把廈門建成台胞台企登陸的第一家園的第一站，全力打造兩岸融合發展示範區，為建設高素質高顏值現代化國際化城市，推動兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程作出特殊貢獻。

廈門一直以來都是大陸對台的第一站，更是小三通發展最密切的一站，廈門台辦整合成台港澳辦後，強調會「全面落實習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念會，以及參加全國兩會福建代表團審議的講話」，預料對台工作仍會是未來首要重點。

▲廈門市台港澳辦掛牌成立　對台「應通盡通」仍是首要工作。（圖／翻攝廈門台辦,廈門日報）

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關鍵字：廈門市台辦,廈門市台港澳辦,台港澳辦

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