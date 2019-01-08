【說好的商業法院專題1】仲裁協會李復甸：快端出草案　讓專家充分討論

▲中華仲裁協會理事長李復甸，希望司法院儘速提出《商業事件審理法草案》。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

重大商業訴訟案件因太過複雜，審理過程冗長、緩慢，或衍生出更多的相關訴訟案件。司法院規劃了商業法院，但商業法院要能落實集中審理，才有可能速審速結，同時也要設置門檻，例如：高訴訟金額、跨國案件，案件才具代表性。

中華民國仲裁協會理事長李復甸，曾擔任監察委員，是著名的律師，也是文化大學法律研究所教授，他舉出仲裁庭常用的「案件管理制度」為例，強調案件「集中審理」的重要性。仲裁人在審理案件前，召集當事人雙方進行「案件審理會議」，對爭執或不爭執事項、調查證據、證明事項、相對人意見等表示意見，而後仲裁人會出具「審理範圍表」，雙方簽名，之後開庭就依照「審理範圍表」進行；若有違背，會在最後仲裁判斷時，產生不利效果。李復甸舉出《民事訴訟法》要求的「案件集中審理」，但實際上法院卻不能落實，造成案件延宕不決。

李復甸也舉出外國商業法院為例，他認為商業法院應該要處理高訴訟標的金額、涉外跨國案件，甚至影響國家對外國人投資所訂政策等重大跨國商業案件。例如新加坡為亞洲之先，設立了國際商事法庭，德國隨後設立，中國大陸也設置了國際商事法庭。對於此類案件，各國均找國際商業專家處理，更具公信力。新加坡為使外國商業專家擔任國際商事法庭的法官，還大動作的修改《憲法》。對比我國司法院規劃的商業法院，李復甸認為，不符合國際潮流，非常可惜。

▲中華仲裁協會理事長李復甸，認為商業法院應該要更宏觀。（圖／記者吳銘峯攝）

目前司法院籌備的《商業事件審理法草案》中，預計設置商業調查官，聘任商界專業人士以輔助法官；至於調解，則將邀集商業界大老擔任調解委員，屆時這兩個角色將幫助法官更正確判讀商業糾紛行為。但李復甸認為，商業調查官等同於智慧財產法院中受人詬病的技術審查官，技術審查官不受詰問，意見不必公開，當事人無法對其意見表示質疑，對判決卻可能產生決定性作用。若商業調查官也跟技術調查官一樣，調查結果不對外公開，「放在法官口袋中的寶貝」卻無法在訴訟中接受辯論，成為被戲稱的「影子法官」，未來將飽受批評。

司法院目前《商業事件審理法草案》進度落後，未如預期在去年底推出，李復甸忍不住在採訪中想問問司法院，「什麼時候可以把商業法院的規劃完成，把草案拿出來，讓我們樂於見到這個制度早日在台灣推行。」