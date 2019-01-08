【說好的商業法院專題4】會計師：減少訟爭時間，不要再有下個SOGO經營權之爭

▲揚基會計師事務所執業會計師鍾燿聲，希望司法院儘速通過《商業事件審理法草案》。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

全球化商業時代的來臨，台灣面對國際間的經濟競爭，時間成本已經是台灣國際貿易間重要的考量。面對司法院草擬的《商業事件審理法》，會計師非常期待，認為透過商業法院的設立，未來將可以更有效率、更正確的處理商業紛爭，減少商業訟爭時間的浪費，也將為我國商業投資環境加分，提升台灣的國際競爭力。

揚基會計師事務所鍾燿聲會計師指出，商業訴訟案件背後往往有一些複雜的交易內容，包含財務報導不實、掏空公司資產、竊取商業機密、偽造會議紀錄、代他人簽名、違反《證券交易法》從事之股票買賣行為等。而在商業訴訟審理過程中，法官會遇到許多專業的商業問題，像財務報表怎麼看？需不需要簽證會計師重新查核？董監事會議紀錄的構成要件？何謂違反《證券交易法》從事的買賣股票行為？都是非法律面向的專業商業問題。

鍾燿聲舉出著名的SOGO經營權案，案件審理至今超過20年，已經衍生出80餘起案件，其中仍有一大部分尚未判決確定。此外，實務上對於違反《證券交易法》的案件，也是複雜難審，更難以判刑定罪。他認為這些案件會造成這麼多問題，很可能就是法官審理期間，缺乏專業的商業人士協助判斷，才會導致紛爭難解。所以他認為，若能在商業事件審理過程中，引進專業人士協助法官判斷，相信能更準確作出判決。

因此針對司法院籌劃的《商業事件審理法》，商業界人士確實引頸企盼。鍾燿聲認為，期盼商業法院的設立，提升商業訴訟審理的效率性、正確性，改善我國商業爭訟環境。若商業法院順利推動，國外的企業家知道台灣法院可以正確、迅速的解決商業紛爭，對國內的商業投資環境有利，更可提升台灣的國際競爭力。

對於商業法院的願景，鍾燿聲認為，商業事件經常是刑事伴隨民事一起發生，可能先有刑事不法的行為（例如偽造會議紀錄、內線交易等），才會衍生民事損害賠償訴訟，因此他建議，商業法院若能同時審理刑事、民事案件，對於解決商業紛爭將更有效率。另外他也期待，商業法院的法官與商業專業人士結合，未來審理能鎖定爭點，儘速、正確的解決紛爭，定紛止爭。

最後，鍾燿聲建議司法院，「台灣的經濟長久以來受到國際的威脅與競爭，期待商業法院的推動，能夠為台灣的經濟，帶來正面的提升。」



▼鍾燿聲認為商業法院有助於提升我國商業競爭力。（圖／記者吳銘峯攝）