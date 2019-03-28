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別再惡作劇！微軟下令員工今年不准推出任何愚人節遊戲

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▲▼微軟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟要求微軟的所有團隊不要參與今年的愚人節整人活動 。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

近年來，4月1日愚人節幾乎變成各大企業展現幽默感的一天，不過微軟（Microsoft）行銷長卡波塞拉（Chris Capossela）卻要求微軟所有團隊今年都不要參與任何愚人節惡作劇活動。

卡波塞拉周一（25）發出內部備忘錄指出，「又到了科技業者企圖以愚人節玩笑展現各家創意的時候，有時結果很有趣，有時卻不然。無論結果是哪種，數據顯示這些玩笑的正面影響並不多，更多的是帶來不必要的新聞風波。」他雖然樂見大家耗費時間及資源來進行這些活動，但他也相信，這些趣味總有一天將適得其反，使他們失去的比得到的還多。

事實上，卡波塞拉的疑慮也不無道理。2016年愚人節當天，Google曾在Gmail中加入動畫《神偷奶爸》（Despicable Me）中的小小兵，並將郵件的提醒設為靜音，這一系列惡作劇引發用戶反彈，最終Google為此向大眾道歉並撤除這項限定功能以化解眾怒。

微軟歷年的愚人節作品並不多，較令人印象深刻的是2015年愚人節所發表的MS-DOS for Mobile行動程式，雖然是個惡作劇，但也確實是一個可實際執行的程式。該程式可使採用Windows 8 Mobile平台的Lumia手機用戶能夠重溫MS-DOS時代的操作介面。

值得一提的是，卡波塞拉這封內部備忘錄的發布時間，正是微軟在群組聊天軟體Teams中短暫復活「迴紋針小幫手」（Clippy），又在同一天封印該貼圖的同一天。據消息人士的說法，內部人員認為迴紋針與Teams的品牌形象不搭，因此才下令「賜死」。

愚人節惡作劇向來是歐美地區的傳統，在微軟此封備忘錄公布後，外界也開始好奇該是否會因此影響Google、亞馬遜或Snap等其它科技業者的愚人節政策。

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關鍵字：微軟,愚人節,惡作劇

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