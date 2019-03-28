來自22世紀哆啦A夢5大革命性商品　博客來幽默上架

▲博客來上架賣「記憶吐司」，標榜有原味、金黃、碳黑3種記憶容量，可以短期增加記憶能力，不過看到4/1上市，就知道是愚人節的惡搞梗。（圖／翻攝自博客來，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

日本經典漫畫人物哆啦A夢，經常從他的四次元口袋裡拿出厲害的神奇道具，幫忙主角大雄解決問題，像是竹蜻蜓、任意門、記憶吐司、翻譯蒟蒻、縮小燈，這幾樣不僅是大家很熟悉的寶物，更希望有一天能夠實體化擁有，沒想到博客來竟然有在賣，而這些來自22世紀的革命性商品也引起網友熱議，還有人敲碗說「麻煩來個時光機」。

博客來不只賣書，也賣各種生活文創品，其中最新上架品牌《多拉AA好夢》主打商品來自22世紀，包括專為高達87%上班族記憶力不足推出的「記憶吐司」、沒錢沒空沒朋友也能出國玩的「任意門」、英文no good也能conversation的「翻譯蒟蒻」、5小時攻頂玉山不是夢的「縮小燈」以及人體空拍機「竹蜻蜓」，每樣優惠價21120903元，預計4/1獨家首賣，而許多人一看就知道，這些都是《哆啦A夢》裡的經典道具。

▲商品介紹創意又幽默，讓人看完真的很想下單訂購。

商品一上臉書粉絲團推薦後，吸引眾多網友按讚分享並留言，「每一個都好需要」、「任意門有沒有內建靜香家的地址？」、「可以分期嗎？」、「價錢是哆啦A夢的生日 太貴了啦」、「竹蜻蜓也太大了吧」，「會賣四次元口袋嗎？買太多道具怕沒有地方放～」，另有網友許願想要時光機，也有人直接搓破「愚人節預熱嗎XDDD」。

面對即將到來的愚人節，博客來為了增加與大小朋友的互動，首次針對「愚人節」推出主題活動，並做趣味發想玩梗，內部團隊特地花了1～2個多禮拜設計商品介紹，雖然一切都是假的，但文案寫得煞有其事，讓人看完真的心動想買。除了小小的趣味惡搞，其實主題專區裡真的有在賣東西，集結不撞款、不撞點子的各式「驚奇」商品，趣味之餘同時兼顧實用性，訴求讓收禮的人感到「不知如何是好」。