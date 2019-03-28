台版無間道！「史上最大1.5噸毒品」有警涉案　毒梟：你們還要辦嗎？

▲檢警循線追查越南進口來台的可疑貨櫃，發現有警察涉案。橋頭地檢署指揮保三總隊偵辦此案多時，刑事局（圖）負責從旁支援。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

為宣示政府掃毒決心，高檢署統籌執行安居專案，由橋頭地檢署打頭陣，一月初指揮保三總隊在高雄海關查扣到一只從越南進口來台的可疑貨櫃，發現裡面用茶葉混包夾藏高達1.5公噸的安非他命與K他命，檢警循線追查二個月後，案情有重大進展，驚傳有警察涉案，儼然台版無間道。

專案小組本月中在台中地區逮捕到集團主嫌林夏舟，最勁爆的是，專案小組逮到自家人涉案不護短，查出派駐高雄港的保三安檢組吳姓警員負責抽驗貨櫃，竟涉嫌向毒梟通風報信，才遲遲無人出面簽領這只毒貨櫃。

本刊調查，檢方原本指揮保三總隊鴨子划水查案，最後突破報關行老闆心防，業者應訊時吞吐吐吐說出「這案子有你們自己人還要辦嗎？」專案小組聽了大吃一驚，驚覺負責抽驗貨櫃的吳姓警員與毒梟有往來，決定擴大規模嚴辦。

吳姓警員到案後，否認向毒梟通風報信，但願配合檢警調查，還提供有利線索讓專案小組在台中逮到林姓毒梟，訊後將他以5萬元交保，並將他轉為污點證人。

檢警查出，林姓等毒梟先到越南買得毒品後，與台灣報關沈姓業者及吳姓警員搭上線，透過沈、吳2人熟悉海關申報作業流程，得知優良廠商申報入關，極有機會可免審、免驗通關，因此，偽造優良廠商公司報關資料報關，將毒品夾藏其中運輸來台，不知早已被檢警盯上。

檢警破獲這起號稱史上走私最大量的毒品案，若以台灣毒品市場，安毒每公斤大盤價200萬元、Ｋ他命100萬元計算，這批毒品大盤價至少價值20億，一旦流入市面，黑市價格高達百億元，更影響國人身心健康，連行政院長蘇貞昌都專程到刑事局參加破案記者會，宣示政府打擊毒品決心。

外界不知，其實橋頭地檢署指揮保三總隊偵辦此案多時，刑事局是辦案老手，負責從旁支援，原本案子破得漂亮，相關單位早有默契由檢方發布新聞稿，肯定檢警團隊共同努力。

未料，就在新聞稿發布前一刻，有媒體發出新聞大力吹捧刑事局破大案，儼然把破案功勞整碗捧走，衝衝衝的院長在破案記者會看到一堆毒品擺在眼前，不忘提醒各單位要合作無間，若有不順、隔閡的地方務必提出來解決，務必給民眾最大的安全感。

蘇院長果然是老手，這番話意有所指，不但點出警界過去搶功陋習，警界人事升遷內鬥勢必也會加劇。



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