台鐵揮刀男連律師都會怕！高喊「我是邪惡撒旦」　庭上眾人一致贊成收押

▲高男在松山車站持刀追逐女性，並大喊「我是下一個鄭捷！」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高姓男子昨搭乘台鐵1162次區間車北上，停靠松山站時，不但在臉書直播稱：「我要當下一個鄭捷！」還抽出水果刀，意圖攻擊女乘客，幸好被見義勇為的路人及站務員奪刀聯手制伏，台北地檢署認為他涉犯恐嚇危害安全罪及反覆實施之虞將他聲押，連律師都支持，法院開庭10分鐘迅速裁押。

據了解，高男開庭時，不但仰天狂笑稱「我是最邪惡的撒旦」，承認崇拜鄭捷，情緒還相當詭異，有時冷冷地不發一語，卻又會露出詭異笑容，讓旁人見了都不寒而慄。

本刊掌握，由於高男宣稱要當鄭捷第二，檢方不敢大意，傳來壓制他的站務員作證，還提出高男開臉書直播要仿效鄭捷的留言為憑，認定高男並非開玩笑，而是真的要隨機行凶殺人。

最勁爆的是，高男申請的法扶律師，看了檢警蒐證的鐵證攤在眼前後，都深怕高男放出來，真的會犯案亂殺人，也向法官及檢察官表示支持將高男收押，在聲押庭罕見出現檢辯審三方意見一致而裁押。



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