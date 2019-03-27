快訊／礁溪大貨車「狹路對撞」小客車　廢鐵中搶救2命危3輕重傷

▲宜蘭礁溪鄉龍泉橋往礁溪方向的橋頭處附近，27日下午發生大貨車與自小客車車禍，不幸造成2命危及3人受傷。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭27日下午發生重大車禍，一輛大貨車與自小客車相撞，造成兩名民眾無呼吸心跳（一人送陽大附醫、一人送杏和醫院)，另一人則是重傷，兩人輕傷，均送往陽大附醫急救。肇事原因正由警方調查釐清中。

宜蘭消防局表示，27日14時34分許，接獲民眾119電話報案說，礁溪鄉龍泉橋往礁溪方向橋頭附近，發生大貨車與自小客車車禍，現場有民眾受困車內，該局獲報後派遣礁溪、宜蘭、頭城分隊器材車及救護車前往搶救，車禍現場是造成兩名民眾OHCA（一人送陽大附醫、一人送杏和醫院)，一人重傷，兩人輕傷，均送往陽大附醫急救。

警消指出，兩車相撞後，自小客車駕駛、副駕駛以及乘客，一度是受困嚴重變形的車體內，救護人員趕抵後，立即動用破壞器材協助自小客車內3人脫困，。

至於大貨車也因撞擊力道過大，衝入一旁的邊坡下，所幸大貨車的駕駛和副駕駛，僅是受到輕傷。

▲▼宜蘭礁溪鄉龍泉橋往礁溪方向的橋頭處附近，27日下午發生大貨車與自小客車車禍，自小客車的正、副駕駛，當場失去生命跡象，而乘客也受重傷，大貨車駕駛和副駕駛是受到輕傷。（圖／翻攝自爆料公社，下同）