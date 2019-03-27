NCC破紀錄開罰中天百萬！　呂謦煒批：徹頭徹尾的綠色恐怖

▲中天新聞報導「鳳凰展翅」遭斥怪力亂神，開罰40萬元。（圖／NCC提供）

生活中心／綜合報導

中天新聞因「鳳凰展翅」、「大使盯場」等2則高雄市長韓國瑜相關報導遭NCC（國家通訊傳播委員會）認定「新聞內控失靈」，開出百萬重罰，並要求改善；對此，中天則提出5點聲明，表示將循行政救濟途徑維護合法權益。中國國民黨青年團第11屆總團長呂謦煒也在臉書PO出684字長文聲援中天，直指「政府違憲濫權」、「開民主倒車」！

呂謦煒「開罰中天新聞，政府違憲濫權」全文：

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不只鎖定中天新聞不轉台的小吃店老闆們要當心被民進黨的公平會查水表，現在連中天新聞自己都出事了。民進黨政府的NCC認為中天新聞報導比例偏頗、內容怪力亂神，開罰100萬，並要求中天新聞限期改善新聞報導內容。

這是徹頭徹尾的綠色恐怖。電視媒體要播出什麼新聞報導，也是各新聞媒體的編輯自由，人民的基本權都受憲法之保障。民眾如果不認同，大可不看某新聞台，這都是每個人各自的自由。以綠色恐怖方式，要求小吃店必須不能鎖定某一新聞台，或者要求新聞台必須播出內容符合某種規範的報導，這是政府違憲濫權。何況，其他親綠電視台也曾播出「賴清德接任閣揆天現祥雲火龍?」相關報導（如華視、民視等），怎麼NCC就沒在管？

以當前新聞媒體的生態來說，賠錢的生意沒人要賺，收視率不好的新聞也沒人會播，這是市場自然的淘汰機制。若播出某一新聞過頭、失當，新聞收視率降低，媒體自然會改弦更張；小吃店的業者想看哪家電視台，是老闆的自由。你想轉台，可以跟老闆提議，老闆不願意，那也沒辦法，店是老闆的、電視也是老闆的。硬要羅織罪名給不願意收看特定頻道的小吃店老闆、硬要處分不願意附和執政當局的新聞媒體，豈不是要讓小吃店人人自危、新聞台風聲鶴唳，只敢看特定立場的頻道、只敢播特定立場的新聞，這難道就是民進黨的用意嗎？

從西方民主政治的發展可以觀察到，政府就像「利維坦」巨獸一樣擁有強大的國家機器，因此民眾雖然需要它，但是需要極力的限制它，使其不致於侵犯人民權利，因此才有三權分立乃至於法治（Rule of law）的學說。民進黨政府將手伸到電視新聞，嚴重侵害民眾的自主權，「民主進步黨」既不民主也不進步，開民主倒車莫此為甚！

※全文已獲呂謦煒授權刊登