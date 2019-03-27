膠囊咖啡機也有「手沖模式」　雀巢多趣酷思主打職人風味

▲雀巢在台推出旗下最新膠囊咖啡機ESPERTA。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

雀巢今（3／26）在台推出旗下最新膠囊咖啡機ESPERTA，圓形的星球設計外觀，讓家中廚房線條充滿趣味，相較於之前的產品，ESPERTA主打2種新的沖泡模式「濃縮預浸」與「仿手沖・點滴萃取」，讓同一個膠囊口味也能煮出新感受，就像家中有個咖啡職人任使用者點菜差遣。

相較於其他主打單一模式的膠囊咖啡機，雀巢多趣酷思則從家庭客層入手，不但一機能依照不同膠囊，做出咖啡、熱可可、紅茶歐蕾等多種飲品，讓全家人都能使用，新款咖啡機還針對咖啡沖泡方式，提供「仿手沖萃取」模式，透過點滴萃取的技術，延長沖泡過程約3至5分鐘，模擬手沖咖啡的質感，口味更清爽、層次豐富。

而另一款新增的「濃縮預浸」模式，則是透過悶蒸效果使咖啡風味更突顯，做出咖啡脂Crema豐厚，風味更醇厚的濃縮咖啡，再加杯鮮奶，就能做出濃厚風味拿鐵的口感。此外，機身還內建藍牙裝置，可連線到手機上，使用專屬APP預約沖泡時間，讓早晨能被咖啡香喚醒。

雀巢表示，即起ESPERTA膠囊咖啡機已正式開賣，提供簡約白、星燦紅2色可選擇，原價5,999元，上市期間優惠價5,399元，並可獲芬蘭設計的限量獨家膠囊展示架；購買咖啡膠囊滿2,500元，再送價值590元的質感雙層玻璃杯。

▲之前雀巢宣布即將推出的星巴克咖啡膠囊，今年也將正式入台販售。