快訊／瑞典首都斯德哥爾摩驚傳爆炸　玻璃碎片噴飛多人受傷

國際中心／綜合報導

瑞典首都斯德哥爾摩一處工業區當地時間27日凌晨1時驚傳發生爆炸，有多人受傷。警方代表安德森（Fredrik Andersson）說明，有民眾在當地時間凌晨1時聽到巨響，幾個人受到輕傷送醫，還有人被炸開的玻璃碎片割傷，警方事發後暫時封鎖該地區。

據了解，事件詳細地點在首都斯德哥爾摩的西部郊區，有5人在爆炸中受傷，至少2人被送往醫院，警方還在調查詳細的爆炸原因。有消息人士表示，數台汽車嚴重受損，房屋、酒店與其他公司也被波及。

目擊者耶爾迪茲（Mustafa Yildiz）告訴當地電台，他當時在屋內睡覺，被巨大的爆炸聲響吵醒。警方目前沒有將爆炸事件列為犯罪事件。

Huge Explosion Hits Stockholm, Sweden; Several Reportedly Injured https://t.co/j0e55N1LER" — Ghana Guardian (@ghanaguardian1) 2019年3月27日