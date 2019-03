快訊／瑞典首都斯德哥爾摩驚傳爆炸　玻璃碎片噴飛多人受傷

國際中心/綜合報導

瑞典首都斯德哥爾摩一處工業區當地時間27日凌晨1時驚傳發生爆炸,有多人受傷。警方代表安德森(Fredrik Andersson)說明,有民眾在當地時間凌晨1時聽到巨響,幾個人受到輕傷送醫,還有人被炸開的玻璃碎片割傷,警方事發後暫時封鎖該地區。

據了解,事件詳細地點在首都斯德哥爾摩的西部郊區,有5人在爆炸中受傷,至少2人被送往醫院,警方還在調查詳細的爆炸原因。有消息人士表示,數台汽車嚴重受損,房屋、酒店與其他公司也被波及。

目擊者耶爾迪茲(Mustafa Yildiz)告訴當地電台,他當時在屋內睡覺,被巨大的爆炸聲響吵醒。警方目前沒有將爆炸事件列為犯罪事件。

#BREAKING : Huge explosion hits #Stockholm, Sweden; several reportedly injured. Local media says an investigation into the incident is underway pic.twitter.com/hUMTkRmJp8