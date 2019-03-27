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日本發明超逼真「爸爸哺乳神器」！　觸感Q彈還會自動發熱

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國際中心／綜合報導

以後哺乳不再只是媽媽的工作！日本公司「電通」發明一款「爸爸餵奶神器」，只要穿上這件仿造女性乳房外型的背心，男人也可以輕鬆體驗餵寶貝孩子喝奶的樂趣，而且這款背心可以發熱至接近人體溫度，觸感也相當柔軟，讓爸爸們下次遇到寶寶肚子餓哭鬧時，不必再手忙腳亂。

▲▼日本推出爸爸哺乳背心。（圖／翻攝自YouTube／urdesign）

▲這款背心只有設計單邊可以餵奶。（圖／翻攝自YouTube／urdesign）

據國外親子網站Motherly報導，電通公司在美國德克薩斯州 （Texas）的SXSW展覽上發表了這款哺乳背心，並取名為「爸爸育兒助手」（Father's Nursing Assistant），其中一邊的人工乳房可以裝進母乳，還模擬出人類的乳頭形狀和觸感，爸爸只要穿上這件背心就能和媽媽平常餵奶一樣，將嬰兒抱在胸前體驗父子互動樂趣。

此外，這件背心非常柔軟又會發熱，摸上去就像人的皮膚一樣Q彈，不用擔心孩子會接觸到僵硬、冷冰冰的假物，內部還裝設了感應器，可以記錄寶寶進食與睡眠時間，資料會自動傳送到手機APP中，幫助爸媽更好掌控孩子的作息。

▲▼日本推出爸爸哺乳背心。（圖／翻攝自YouTube／urdesign）

▲寶寶用手摸背心時，會碰到類似媽媽乳房的觸感。（圖／翻攝自YouTube／urdesign）

電通公司表示，這款背心是依照小兒科醫師和保母的建議來設計，嬰兒在喝奶時會習慣用手觸摸媽媽乳房，因此，「背心柔嫩的觸感可以讓他更有安全感」。目前這款哺乳背心尚未在市面上販售，電通仍在研發更多逼真、有趣的新功能。

與此同時，英國設計系學生瑪莉（Marie-Claire Springham）也發明了一組哺乳套裝，還獲得2018年具意義產品設計獎，她預計哺乳套裝將在5年內上市，讓更多爸爸體驗餵奶感覺，也替媽媽減輕一點負擔。

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關鍵字：哺乳背心,餵奶,Father's Nursing Assistant,電通,日韓要聞

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